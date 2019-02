Nova tecnologia que destrói celulites e remodela curvas chega a Manaus

Antes de iniciar um tratamento, cada paciente é submetida a uma avaliação psicológica e nutricional | Foto: Divulgação

Manaus - Inimigas das mulheres, a celulite e a gordura localizada ganharam oponente de peso e o melhor disso é que ele está em Manaus. Uma das maiores novidades do setor de estética, o Multishape chegou a capital do Amazonas, com exclusividade, pelas mãos da Physiodermeclin, espaço estético localizado no Vieiralves, zona centro-sul. O aparelho integra tecnologias que atuam em conjunto para reduzir celulite, gordura e modelar o corpo.

Com um novo conceito de tratamento estético, a clínica abriu as portas em dezembro priorizando o tripé bem-estar, alimentação saudável e tecnologia. Antes de iniciar um tratamento, cada paciente é submetida a uma avaliação psicológica e nutricional.

“Nosso foco é resgatar a autoestima das nossas pacientes, para que elas busquem cuidar não somente da beleza, mas principalmente da saúde”, resumem as fisioterapeutas especialistas em dermatofuncional, Monica Levingston e Jessica Levingston, irmãs e proprietárias da Physiodermeclin.

Vedete do espaço, a Multishape promete resultados surpreendentes para o tratamento corporal e facial. A tecnologia coreana, produzida no Brasil pela Innovemed, é uma plataforma multifuncional que, entre outras técnicas, usa o efeito vácuo em benefício do corpo.

O tratamento é indicado, principalmente, para remodelação corporal, redução de celulite, redução de medidas, estímulo de colágeno e tratamento de flacidez em qualquer parte do corpo.

Outra vantagem do Multishape é que todo o tratamento é feito sem intervenções cirúrgicas, com os resultados aparentes já nas primeiras sessões. A Physiodermeclin fica na Avenida João Valério, Nº 545, Vieiralves. O telefone para contato é (92) 3307-9878.

