Você conhece os óleos que podem melhorar gripe e depressão? Confira

A produção de óleos voltados para o benefício à saúde cresce no mundo. Cinco deles são apontados pelos especialistas como especiais para melhoria da gripe até da depressão.

O orégano, por exemplo, é famoso como tempero indispensável em pizzas, mas a erva tem outro destaque em seu currículo. O óleo essencial produzido a partir dele ajuda a combater infecções e melhorar a digestão e ainda oferece sensação de bem-estar.

Não por acaso, é o produto mais vendido de uma empresa americana que desembarcou no Brasil em novembro de 2018 e é líder mundial na produção de 40 tipos de óleos.

“Estamos chegando aos poucos e sentindo quais produtos vão ao encontro das necessidades do brasileiro”, diz Jonatas Beirão, que trabalha com a marca doTerra no país.

“Um diferencial é que estes óleos essenciais são um dos únicos do mercado que não usam qualquer tipo de diluente, ou seja, são 100% puros”, ressalta.



Os óleos se dividem em três categorias: aromáticos, que podem ser espalhados pelo ar ou inalados com delicadeza; tópicos, adequados a passar no corpo; e internos, próprios para a ingestão.

O especialista enumera cinco destaques que trazem benefícios para o sono, ajudam a amainar enjoo em viagens, amenizam os sintomas da gripe e evitam problemas causados pelo clima seco.

1. Orégano

O óleo de orégano melhora o sistema digestivo e respiratório e também tem características que combatem fungos e bactérias. Ele é indicado para bronquite, inflamação da garganta, infecções, bronquite e até verrugas e parasitas.

2. Copaíba

Melhora os sistemas digestivos e cardiovascular, além de oferecer benefícios para o sistema nervoso. O óleo essencial de copaíba é ótimo para doenças autoimunes, age como anti-inflamatório, alivia inchaço e dores musculares e ainda é eficiente diurético e laxante natural.

3. Peppermint

Ótimo para o sistema digestivo, onde atua na redução da indigestão, gases e náuseas. O uso também é recomendado como calmante, em longas viagens de carro, por exemplo, e também é indicado para insônia, ansiedade, dor de cabeça e desânimo. “Basta pingar uma gota na mão e esfregar ao longo do corpo”, afirma Jonatas.

4. Breath

Como o nome indica, o blend criado pela doTerra propicia melhora no sistema respiratório. Quando espalhado no ar, dá uma sensação de pureza aos ambientes, melhora o sono e minimiza problemas criados pelo clima seco. Desenvolvido com casca de limão, sementes de cardamomo e hortelã-pimenta, é indicado para minimizar problemas comuns do inverno, como asma, bronquite, rinite, resfriado e congestão nasal.

5. On Guard

Conhecido como o blend protetor, ajuda no aumento da imunidade e na melhora do sistema respiratório. Produzido a partir da casca de laranja selvagem, folhas de eucalipto e folhas de canela, o On Guard é usado desde o tratamento de garganta inflamada e gripe até amigdalite, endometriose e lúpus.

A distribuição dos produtos da doTerra é feita por meio de representantes. Já são mais de 10 mil deles distribuídos por todos os estados do Brasil.

