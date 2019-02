FVS intensifica o combate à dengue durante o período de chuvas no AM

Especialistas explicam que é a fêmea quem transmite o vírus | Foto: João Gomes





Manaus – A luta contra o mosquito da dengue continua em pelo menos 45 municípios do Amazonas, incluindo a capital Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) realizou, na tarde terça-feira (12), uma reunião de atualização do Programa de Brigadas. O evento reuniu 136 instituições públicas e privadas para receber o certificado de aptidão no enfrentamento ao aedes aegypti.

“A gente combate os transmissores durante o ano todo, mas é no período do inverno amazônico que aproximadamente 80% dos casos de dengue, zika e chikungunya são registrados por conta do acúmulo de água. Nessa época do ano, intensificamos esse combate e convocamos a população para ações estratégicas de controle afim de evitar a proliferação dessas doenças”, explica Cristiano Fernandes, diretor técnico da FVS.

Os quatro estágios de evolução do mosquito | Foto: João Gomes





As instituições capacitadas para atuar no combate à proliferação do vírus devem trabalhar de forma cooperativa e organizacional. Além dos programas internos de conscientização, dezenas de equipes treinadas também devem ocupar as ruas da capital e do interior levando informação na casa das pessoas sobre o combate ao mosquito.

Aparelhos usados por agentes de saúde no combate ao mosquito da dengue | Foto: João Gomes





Ainda na reunião, uma exposição apresentava utensílios usados por agentes na luta contra a proliferação do aedes aegypti. Além das ferramentas, um microscópio também chamava a atenção de quem passava pelo local e podia conferir em dimensões microscópicas como são os ovos do mosquito.

Ovos do mosquito em dimensão microscópica | Foto: João Gomes





A fundação também mostrou as diversas fases de desenvolvimento da dengue, desde os ovos, passando pela transformação em larvas até o nascimento do mosquito. As proporções minúsculas em que a espécie se desenvolve alertam ainda mais para o dobro de atenção com a causa.

No local, campanhas de conscientização eram apresentadas os visitantes | Foto: João Gomes





Dúvidas, orientações e esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do telefone (92) 3182-8517, com o Núcleo de Educação em Saúde e Mobilização Social NES, da FVS.

Edição: Isac Sharlon

