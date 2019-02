Vai fazer academia? Saiba a importância de um personal certificado

Manaus - Entrar para uma vida saudável e um estilo de vida mais ativo no esporte traz inúmeros benefícios à saúde, no entanto o acompanhamento, durante a prática esportiva, por profissionais certificados e preparados é de extrema importância para se evitar lesões desnecessárias.

De acordo com o personal trainer Albecy Martins, que atua nas principais academias de Manaus, os benefícios adquiridos durante os treinos escolhidos e prescritos para cada aluno são inúmeros. “Cada treino vai de acordo com a necessidade individual do aluno. Entre os benefícios, podemos citar a correção da postura, um melhor desenvolvimento motor, melhor funcionamento do cérebro e coração. Proporciona sensação de bem-estar. Melhora a autoestima. Reduz sintomas depressivos ansiosos, melhora o controle do apetite, entre outros”, disse.

A atividade física estimula a liberação de substâncias que “melhoram” o funcionamento do sistema nervoso central.”, disse.

Segundo o profissional, é importante que o aluno esteja alerta quanto ao certificado dos profissionais contratados. “Contratar um falso personal pode acarretar ao aluno o comprometimento da estrutura muscular, por conta de lesões que podem ser adquirir pelo mau uso dos equipamentos nas academias”, orientou.

O personal trainer Albecy Martins atua nas principais academias de Manaus | Foto: Divulgação

Mas os benefícios de uma rotina intensa e frequente de treinos não param por aí. É muito comum as pessoas abandonarem a rotina de treino após um pequeno período de conquista. Nesse sentido, a ajuda de um profissional pode ser bastante útil para não desanimar, já que a estética vem coroar esse esforço com a determinação dia após dia.



Segundo o Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região é importante que novos profissionais que chegam ao mercado de trabalho façam sua inscrição junto ao órgão. “Lembramos que os Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissionais não são criados para oferecer vantagens para seus registrados e sim para garantir à sociedade que os serviços oferecidos sejam de qualidade, com segurança e orientados por Profissionais habilitados”, diz o conselho.

Ainda assim é importante destacar que somente o diploma não dá o direito ao exercício profissional, em nenhum das profissões regulamentadas.

Denúncias

Caso algum aluno flagre ou conheça algum profissional irregular atuando, denúncias devem ser enviadas diretamente ao CREF da região onde for verificada a irregularidade ou a Ouvidoria do CONFEF, por meio do endereço eletrônico ouvidor@confef.org.br, o qual a encaminhará ao respectivo CREF. A denúncia deve ser feita com o detalhamento de endereço do local, horário, fato irregular e, se possível, o nome dos envolvidos, para uma maior efetividade na ação fiscalizatória.

