Vilão: fone de ouvido ameaça audição de 1 bilhão de jovens, alerta OMS

Manaus - Mais de 1 bilhão de jovens estão propensos a desenvolver problemas na audição diante de uma exposição prolongada excessiva a sons em volume alto, principalmente por fones de ouvido. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que uma em cada dez pessoas terão perda auditiva incapacitante até 2050.

A OMS estima que 50% da população entre 12 e 35 anos de idade seja atingida. A Fonoaudióloga Iona Monteiro orienta como prevenir doenças auditivas.

“O uso excessivo do fone de ouvido, com intensidade excessiva do som, pode levar qualquer pessoa a adquirir uma perda auditiva, pois toda exposição contínua a níveis elevados de pressão sonora leva ao declínio a audição. O problema não é o uso de fones de ouvido, mas sim o excesso de intensidade que está saindo desse fone”, destaca a fonoaudióloga.

Para a especialista, o principal cuidado que se deve ter com a audição é a prevenção. Por isso, é fundamental evitar sons intensos, como fones no ouvido em alta intensidade e em tempos prolongados.

“A presença de zumbido nos ouvidos, não entender claramente uma conversa em um ambiente silencioso, não ouvir quando alguém chama o seu nome e dores no ouvido podem ser sintomas da perda auditiva. Na presença de algum desses sintomas, um fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista devem ser consultados, para uma avaliação mais precisa da audição”, enfatiza Monteiro.

A fonoaudióloga ressalta como evitar a perda auditiva e que há algumas maneiras de tratar a surdez. Ela conta que existem dois tipos principais de perda auditiva: a de condução e a neurossensorial.

A de condução acontece quando algo impede o som de passar pelo sistema auditivo. Pode ser tratada por meio de medicamentos ou, dependendo do caso, com o uso de aparelhos auditivos.

“Evitar a exposição em ambientes ruidosos, diminuir o tempo de uso de fones de ouvido, diminuir a intensidade do som que sai do fone, procurar pelo menos uma vez por ano, fazer uma avaliação audiológica, tendo em vista, que outros fatores (doenças metabólicas, inflamações no ouvido, entre outras doenças) também podem causar perda auditiva”, explica.

Audição Segura

Diante deste cenário, a OMS e a União Internacional de Telecomunicações (UIT) publicaram um novo padrão internacional para a fabricação e o uso desses dispositivos, entre eles smartphones, com o objetivo de torná-los mais seguros para quem os utiliza.

O documento “Audição Segura: Dispositivos e Sistemas” traz entre as recomendações que sejam implantados softwares que permitam informar o usuário sobre o nível de som e a duração do áudio para alertar em caso de perigo.

Pessoas que sofreram perda auditiva

“Desde jovem eu gostava muito de escutar os diversos tipos de músicas. Colocava meu fone de ouvido e escutava uma boa música no meu walkman. Só que agora, com a idade, eu ouço, porém com dificuldades. Estou realizando diversos exames para avaliar a gravidade do problema”, conta a recepcionista Tereza dos Santos, de 39 anos.

Helena Castilho, de 65 anos, escuta por meio de um aparelho auditivo há 10 anos. Ela conta que o problema não foi por conta do uso do fone de ouvido ou de escutar som nas alturas. “Eu desenvolvi um problema chamado otite, que causa inflamação, dor e surdez, sofro com isso por muitos anos “, disse.

