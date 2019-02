Em Manaus, Ordem DeMolay fará doação de sangue coletiva no sábado (23)

A Ordem DeMoley é uma organização juvenil apoiada pela Maçonaria com o objetivo de criar novos líderes para a sociedade | Foto: Divulgação





Manaus - A Ordem DeMolay, maior organização juvenil filosófica, filantrópica e sem fins lucrativos do mundo, realiza no próximo sábado (23), uma ação solidária de doação de sangue em Manaus. Ao todo, 200 jovens integrantes da organização no Estado participarão do evento, que tem como intuito auxiliar a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) na manutenção dos estoques de bolsas de sangue no período de carnaval.

Em Manaus, a Ordem DeMolay conta com quatro capítulos (grupos) que desenvolvem importantes trabalhos filantrópicos. Em nível mundial, a organização já envolveu mais de 2,5 milhões de jovens em suas ações, com a máxima de que: " Ordem conta com quatro capítulos abertos no estado, desenvolvendo importantes trabalhos filantrópicos na cidade”.

“Essa é uma ação que a Ordem considera obrigatória em suas atividades. Estamos acendendo a vela do companheirismo, uma das nossas sete virtudes. Olhar para o próximo é um exercício de caridade que a Ordem procura ensinar não só na teoria, mas sobretudo na prática” explica Fabrício Mendes, Sênior no Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil.

Esse evento é uma realização do Capítulo Sete Virtudes Número 804, que fica localizado na Loja maçônica Amazônia Brasileira no Djalma Batista. Os jovens se reúnem aos domingos no horário de 16h até as 19h.

Ordem DeMolay

A Ordem DeMoley é uma organização juvenil apoiada pela Maçonaria com o objetivo de criar novos líderes para a sociedade. Essa foi a forma que a Maçonaria encontrou para se reinventar e sobreviver ao longo dos séculos.

No Amazonas, Grande Oriente do Brasil (maior autoridade maçônica estadual) na pessoa do Grão-Mestre estadual Dr. Armando Correia Junior, recebeu apoio para desenvolver ações como: Natal Solidário – onde foram distribuídas cestas básicas e brinquedos na Comunidade Lago do Limão -; Cerimônia das Rosas – destinada a homenagear as mães e mulheres; e palestras e treinamentos de cunho formativo para novos líderes, além de aulas sobre patriotismo e fraternidade.

