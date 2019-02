Após confirmação de H1N1, Prefeitura reforça ações de saúde em Manaus

Manaus - Considerando que os primeiros meses do ano representam o período sazonal para a maior ocorrência de casos de Síndrome Gripal, em especial Influenza A (H1N1) e o Vírus Sincicial Respiratório, a Prefeitura de Manaus vem intensificando as orientações aos profissionais da rede de atenção básica de saúde sobre o manejo clínico de pacientes com suspeita da doença.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas (FVS-AM), o vírus H1N1 está circulando no Amazonas, o que levou a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) a reforçar as unidades com 49 mil capsulas de antiviral, além de definir os protocolos clínicos e manejos dos casos.

Conforme o Boletim Epidemiológico de Vigilância de Síndrome Gripal, até o momento, foram registrados 104 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), das quais, 27 foram positivas para Influenza A (H1N1), em jovens e adultos, e 18 casos positivos para Vírus Sincicial Respiratório (VRS), em crianças menores de dois anos.

Ainda segundo Boletim da FVS, foram registrados 04 óbitos por SRAG na última semana – 02 em Manaus, 01 de Manacapuru, 01 de Parintins – e outros estão em investigação. Em todos os casos, os pacientes procuraram o serviço de saúde tardiamente.

Ações

As ações estão sendo executadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que elaborou uma nota técnica que foi encaminhada aos Distritos de Saúde Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural, reforçando as recomendações para os serviços da rede municipal, principalmente em relação ao risco atual para a cidade.

Segundo a subsecretária municipal de Gestão da Saúde da Semsa, enfermeira Adriana Elias, o início de cada ano, devido ao período de chuvas, é caracterizado como sendo de maior suscetibilidade para doenças respiratórias.

“Por isso, a Semsa vem trabalhando na orientação dos profissionais de saúde para que tenham uma maior atenção no momento do acolhimento do paciente e, assim, possam identificar de forma mais rápida casos de Síndrome Gripal. O objetivo é garantir que as ações de monitoramento, diagnóstico e tratamento sejam realizadas em momento oportuno, evitando o agravamento da doença e reduzindo as chances de transmissão entre a população”, explica Adriana Elias.

Em risco

A população indígena, gestantes, puérperas, crianças menores de dois anos e idosos são considerados público de maior risco, assim como pessoas que apresentam condições como pneumopatias (incluindo asma), cardiovasculopatias, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, transtornos neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a função respiratória, imunossupressão, nefropatias e hematopatias.

Vacinação e Prevenção

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza a vacina contra a Influenza A (H1N1) em campanha realizada anualmente em todo o Brasil. Este ano, por determinação do Ministério da Saúde, a campanha está prevista para o mês de abril.

De acordo com a nota técnica que a Semsa apresentou aos Distritos de Saúde, a medicação para o tratamento com antiviral em casos de síndrome gripal terá a sua dispensação mediante receita médica (comum em duas vias), destinado aos pacientes que possuem condições e fatores de risco, conforme avaliação clínica (suspeita e diagnóstico), estando disponível nas seguintes unidades de saúde da rede Semsa/Manaus:

LESTE:

UBS LEONOR BRILHANTE– Avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves

UBS AMAZONAS PALHANO– Rua Antonio Matias, São José

UBS ALFREDO CAMPOS– Avenida Cosme Ferreira, Zumbi

UBS GEBES MEDEIROS– Avenida Pirarucu, Jorge Teixeira

NORTE:

UBS AUGIAS GADELHA– Rua A, 17, Cidade Nova

UBS SÁLVIO BELOTA– Rua João Monte Fusco, Santa Etelvina

UBS JOSÉ FIGLIOULO– Rua Rio Arinos, Conjunto Residencial Viver Melhor, Lago Azul

UBS BALBINA MESTRINHO– Rua Major Silverio J. Nery (Rua 170), Núcleo III, Cidade Nova

OESTE:

UBS LEONOR DE FREITAS– Avenida Brasil, Compensa

UBS DEODATO M. LEÃO– Avenida Presidente Dutra, Glória

SUL:

UBS DR. JOSÉ RAYOL– Avenida Constantino Nery, Chapada

UBS MORRO DA LIBERDADE- Rua Dona Mimi (Rua São Benedito), Morro da Liberdade

RURAL:

UBS FLUVIAL DR. ANTÔNIO LEVINO

UBS FLUVIAL DR. NEY LACERDA

UBS ADA VIANA RODRIGUES– Comunidade Nova Canaã (BR 174 R-10)

UBS PAU ROSA (R-41 R-42) Ramal do Pau-Rosa, Entrada do KM 21, Assentamento Tarumã-Mirim, BR 174;

UBS SÃO PEDRO– Comunidade Bom Jesus - AM 010, KM 25 E Adjacências;

UBS EPHIGENIO SALES(R-34) Ramal Água Branca II, KM 45, Rodovia AM-010;

UBS NOSSA SENHORA AUXILIADORA– Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora - Tarumã-Mirim;

UBS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA– Comunidade Nossa Senhora de Fátima - Tarumã-Mirim;

UBS NOSSA SENHORA LIVRAMENTO– Comunidade Nossa Senhora do Livramento, Tarumã-Mirim.

