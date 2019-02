Ação em Manaus reforça conscientização sobre câncer de colo de útero

A programação contou com a parceria da Sensumed Oncologia | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Manaus - Mais de 500 pessoas no Parque Cidade da Criança, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, participaram de uma ação de prevenção como parte da Campanha Permanente de Conscientização sobre o Câncer de colo de útero. A programação foi realizada pela Prefeitura de Manaus, nesse sábado (23), em parceria com a Sensumed Oncologia.



Nem mesmo a chuva atrapalhou que as famílias se dirigissem até o Parque para participar dos serviços oferecidos como esmaltação, orientação bucal e vacinação contra meningite, tríplice viral e HPV (Vírus Papiloma Humano), para meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos, além de palestra de conscientização sobre o câncer de colo de útero com o oncologista William Fuzita. O evento contou ainda com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

“Nós, quando fomos procurados pelo doutor (Wiliam) Fuzita na Semjel, percebemos que precisamos ter essa atenção a essa classe de pessoas que, às vezes, por falta de uma prevenção, de uma orientação adequada, acabam sofrendo consequências terríveis na sua saúde. Por esse motivo, chegamos ao entendimento de fazer essa ação de hoje que está sendo bastante positiva para as nossas crianças e adolescentes”, ressaltou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

Mais de 500 pessoas participaram da programação realizada pela Prefeitura de Manaus no Parque da Criança, na Zona Centro-Sul da capital amazonense | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

O Amazonas aparece em primeiro lugar, entre os Estados do Brasil, quando o assunto é a incidência do câncer de colo de útero. A prevenção contra a doença pode acontecer por meio da vacinação contra o vírus HPV.

“Hoje,estamos trazendo essas informações para a população pois nos preocupamos,principalmente,porque o câncer de colo de útero é o que mais acomete as pessoas aqui no nosso Estado e também o que mais mata. O câncer de colo de útero está cem por cento relacionado com a infecção do vírus HPV e esse vírus a gente pode preveni-lo contra o vírus HPV”, destacou Fuzita.

A professora Greicy Coelho, 36, aproveitou a ação no Parque da Criança e levou os filhos Davi, 11 e Carolina Freitas, 6, para tomar a vacina e aprenderem sobre a importância da prevenção contra o vírus HPV. “Sempre trago as crianças aqui e hoje em especial nessa movimentação de conscientização, com certeza é extremamente importante, não só pra agilizar essa questão dos pais que não tem muito tempo para levar as crianças ao posto médico, mas também a questão da conscientização em si”, contou.

Já a servidora pública Cybelle Oliveira levou o filho Kaíke Chianca, 11, para ser vacinado. “Essa campanha de prevenção é importante para prevenir as crianças e os adolescentes e eu aproveitei para trazer meu filho”, disse, elogiando a iniciativa da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto de levar para espaços públicos de grande movimento serviços que melhorem a saúde das pessoas.

A programação recreativa do Parque acontece das 14h às 20h, com atividades de bingo educativo, Karaokê kids e jogos lúdicos. Administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semjel, o Parque da Criança está localizado na rua Castro Alves, Aleixo.

