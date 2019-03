Beijou muito no Carnaval? Conheça os riscos da 'azaração' desenfreada

No Carnaval é regra: muita paquera, azaração... E isso quase sempre acaba em beijo na boca. O que muita gente esquece é que essa "beijação" toda pode acabar em doença. Já ouviu falar em mononucleose? Os consultórios médicos recebem muitos foliões que contraíram esse vírus. Isso sem falar na herpes.

Mas não adianta só se preocupar com a boca, não. É preciso lembrar das doenças sexualmente transmissíveis. No ano passado, o Brasil teve 48 mil novas pessoas infectadas com o vírus HIV. Além disso, o país sofre com uma epidemia de sífilis.

O Ministério da Saúde listou mais de 15 DSTs. E o meio mais eficaz de se proteger é usando camisinha.

São muitas as doenças que podem ser contraídas na 'pegação' do carnaval | Autor: SBT/Notícias

Leia mais:

Especialista revela que o corpo transforma preocupações em doenças

Em tempos de H1N1, movimento antivacina existe e acende alerta no AM