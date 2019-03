Dicas e receitas para desintoxicar o organismo depois do Carnaval

Manaus - O Carnaval acabou, porém, os resíduos de uma alimentação fora de hora e cheia de alimentos que não fazem tão bem ao organismo ficaram no corpo. Pensando nisso, a nutricionista Elizangela Mota, listou alguns alimentos que podem ajudar a fazer uma limpeza no seu organismo.

“A combinação de alimentação ruim e consumo de bebidas alcoólicas aumenta os componentes tóxicos no corpo e gera uma inflamação das células, a baixa da imunidade, a falta de disposição e o aumento do peso”.

Para a especialista, a recuperação pós-feriado vai levar mais ou menos tempo de acordo com cada pessoa: ela depende da intensidade da curtição do Carnaval, da qualidade do sono, das horas que ficou no sol e a frequência de consumo de bebida alcoólica.

“Para desintoxicar o corpo, a pessoa precisa de, pelo menos, dois litros de água por dia, comer frutas e verduras desintoxicantes, como melancia, abacaxi e maça. Ingerir legumes e proteínas magras, como carne branca e ovos. E evitar a ingestão de açúcar e industrializados, carboidratos e gorduras ruins”, diz Mota.

Vale também dar uma pausa na ingestão de açúcar. “Pratique atividade física, não abuse de comidas ricas em carboidratos refinados e gorduras ruins”, orienta.

Beba bastante água

A água é um excelente aliado na desintoxicação do corpo. “Além de hidratar, a água lava o corpo de dentro para fora, ajudando a eliminar toxinas, dilui poluentes, melhora a função dos rins, e ajuda na digestão”, explica.

Tome chás

Pesquisas mostraram que o chá verde ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, além de possuir propriedades antioxidantes.

“Uma dica para desintoxicar o corpo com mais rapidez é adicionar um pouco de gengibre na hora do preparo”, propõe.

Durma bem

Depois de toda a agitação do Carnaval, esse passo será primordial para que você descanse bem e consiga retomar sua rotina normalmente.

“Uma das partes mais importantes é dar tempo suficiente ao seu corpo para que ele se recupere, elimine todas as toxinas e volte a funcionar normalmente”, instrui.

Algumas receitas de sucos e chás desintoxicantes indicados pela a nutricionista:

Suco de abacaxi e couve



O suco de abacaxi com couve é uma delícia | Foto: divulgação





100 ml de água gelada

1 rodela de pepino

1 maçã verde

1 fatia de abacaxi

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sobremesa de chia

1 folha de couve

Modo de preparo: Bater no liquidificador todos os ingredientes, coar e beber a seguir, de preferência sem adoçar.

Suco verde de couve, limão e pepino

Este suco também é usado no processo de emagrecimento | Foto: divulgação





1 folha de couve

suco de ½ limão

1/3 de pepino sem casca

1 maçã vermelha sem casca

150 ml de água de coco

Modo de preparo: Bater todos os ingredientes no liquidificador, coar e beber a seguir, de preferência sem açúcar

Suco de limão, laranja e alface

Os ingredientes devem ser batidos no liquidificador sem açúcar | Foto: divulgação





Suco de 1 limão

Suco de 2 laranjas-lima

6 folhas de alface

½ copo de água

Modo de preparo: Bater no liquidificador todos os ingredientes, coar e beber a seguir, de preferência sem utilizar açúcar.

Suco de melancia e gengibre

Melancia e o gengibre ajudam na desintoxicação | Foto: divulgação





3 fatias de melancia sem caroço

1 colher de chá de linhaça triturada

1 colher de chá de gengibre ralado

Modo de preparo: Bater no liquidificador todos os ingredientes, coar e beber a seguir, sem adoçar.

Chá de dente de leão e erva cidreira

Essa mistura contribui para a saúde do fígado | Foto: divulgação





Essa mistura contribui para a saúde do fígado e do trato gastrointestinal, estimula a circulação, o sistema imunológico e tem efeito desintoxicante.

Chá de boldo

O chá de boldo estimula o funcionamento do fígado, provocando uma eliminação do álcool no organismo e também é diurético | Foto: divulgação





O boldo alivia a má digestão após refeições grandes ou cheias de gordura, já que é uma planta que estimula o fígado a metabolizar as gorduras, tornando-as menores e mais fáceis de serem digeridas.

“O chá de boldo estimula o funcionamento do fígado, provocando uma eliminação do álcool no organismo e também é diurético, sendo assim, fazendo com que o organismo elimine mais água, gerando um efeito de limpeza”, explica Elizangela.

Chá de erva-doce

O chá da erva-doce é utilizado para auxiliar o sistema digestório e tem as seguintes propriedades nutricionais | Foto: divulgação





A erva-doce é uma excelente fonte de fibras, vitaminas e minerais. As fibras ajudam na melhora do fluxo gastrointestinal, fazendo com que os alimentos sejam digeridos mais rapidamente.

“O chá da erva-doce é utilizado para auxiliar o sistema digestório e tem as seguintes propriedades nutricionais: é rica em vitamina C, potássio, manganês, ferro, ácido fólico e fibras - que são nutrientes importantes para desintoxicar o fígado”, destaca a nutricionista.

