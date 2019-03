Atenção cantores do AM: saiba como alcançar canto de alta performance

Artistas apostam em técnicas vocais | Foto: Reprodução/ Pixbay

Manaus -Você canta como quer ou como consegue? Cantores, aprendizes ou entusiastas do canto, em algum momento, podem ter feitoessa pergunta para si . Sobretudo quando desejam alcançar notas complexas ou emitir recursos vocais refinados, como drives e belting. Para auxiliar nesse processo de autoconhecimento vocal, os profissionais que estudam a ciência da voz cantada estão promovendo, mensalmente em Manaus, uma série de workshops voltados para técnicas de canto e cuidados com a voz.

Os encontros são promovidos pela Uniáudio e tem como objetivo contemplar as reais necessidades do cantor. O próximo workshop será realizado no dia 30 de março, no horário das 8h às 17h. O tema abordado "Você canta como quer ou como consegue?" tratará dos seguintes tópicos: refluxo gástrico e canto, a alimentação do cantor, a preservação auditiva do músico, consciência vocal e laboratório vocal.

As palestras serão ministradas por profissionais da área de cultura e do campo da saúde. O encontro contará com a presença do maestro Zacarias Fernandes, das fonoaudiólogas Raquel Barbosa e Ruth Barbosa, da nutricionista Quéren Hapuque e da otorrinolaringologista Nina Brock.

O evento ocorrerá no Bio Cursos, localizado na rua Rio Javari, bairro Nossa Senhora das Graças (Vieiralves). Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (92) 98114-6213 ou (92) 9125-6182.

Equipe multidisciplinar

A fonoaudióloga e especialista em canto pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp-SP), Raquel Barbosa, explica que para alcançar um canto de alta performance, é necessário um acompanhamento multidisciplinar.

“Realizamos um acompanhamento junto à voz de forma global, contemplando as reais necessidades, tanto musicais como auditivas. No curso, o participante irá conhecer seu instrumento vocal para ser capaz de desenvolver uma técnica com total domínio”.

Fonoaudióloga Raquel Barbosa e Ruth Barbosa integram equipe multidisciplinar de atendimento à artistas | Foto: Ione Moreno/ Portal Em Tempo

A equipe conta com diversos profissionais, desde fonoaudiólogos, músicos experientes e até médicos de diferentes especialidades, uma vez que a arte de cantar envolve muitos aspectos, como a afinação, postura e até alimentação.

“Em nossas palestras temos uma equipe multiprofissional, que atua conosco junto aos artistas, abordando temas relevantes que envolvem o canto. Na pessoa do maestro Zacarias Fernandes, em parceria com o ‘Amazônia em Coro’, trabalhamos toda a parte musical e temos junto a médicos otorrinolaringologistas, gastroenterologista, nutricionistas e massoterapeutas um acompanhamento relacionado à saúde do sistema vocal”.



Público-alvo

O acompanhamento vocal para cantores, ainda é um nicho relativamente novo na capital amazonense. Quem procura por este tipo de serviço geralmente são artistas que adquiriram lesões na voz ou músicos em busca de evolução para alcançar um canto com mais técnica, é o que relata a fonoaudióloga.

“Temos dois públicos, àqueles que são, em sua maioria, músicos que cantavam sem os devidos conhecimentos, utilizando a incorretamente a voz e acabaram se machucando. Daí quando a rotina de shows intensifica vêm as consequências e as queixas: fadiga, rouquidão, perda de agudos entre outras. Temos também aqueles que buscam melhorar as técnicas, outros ainda estão iniciando a carreira e já buscam acompanhamento para evitar lesões futuras”.

artistas precisam conhecer a anatomia do instrumento vocal | Foto: Reprodução/Pixbay





