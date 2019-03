Viagras da Amazônia levantam até 'defunto'? Especialista tira dúvidas

Viagras naturais podem ser alternativas para o tratamento de disfunção erétil | Foto: Marcely Gomes





Manaus - Entre as bancas do Mercado Adolpho Lisboa, localizado na rua dos Barés, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, existem vários produtos regionais disponibilizados no local. Entre eles, produtos para garantir que a ereção dure mais tempo ou ajudam a pessoa que sofre de disfunção erétil, o famoso “Viagra”. Mesmo com a crendice popular sobre os efeitos dos produtos naturais, muitos se questionam sobre a eficácia, a origem e as contraindicações destes estimulantes sexuais.



Entre as inúmeras opções nas bancas do mercado mais tradicional de Manaus, o “Viagra do índio” é um dos mais famosos. O produto regional composto por guaraná, catuaba, ginseng, mirantã e nó de cachorro promete fazer o "defunto levantar". A vitamina em forma de pó é um misto de ervas amazônicas que proporciona mais energia, vigor e libido aos usuários.

Custando a partir de R$ 10, ele deve ser tomado uma vez ao dia. Uma colher do Viagra do Índio deve ser diluída em um copo com água e tomado logo após o café da manhã.

“Ele não serve apenas para apimentar as relações sexuais. No dia a dia o produto também serve para dar mais energia e vitalidade, de quebra, ajuda no tesão”, conta Jaqueline Lobo, de 30 anos, uma vendedora da banca de produtos amazônicos do mercado.

Outros viagras naturais

Diversos produtos também podem ser considerados estimulantes sexuais. Algumas ervas, que fazem ou não parte da composição do Viagra do Índio, também possuem compostos que ajudam em problemas de disfunção erétil. Elas também são encontradas no Mercado Adolpho Lisboa ou em farmácias.



A catuaba tem efeito afrodisíaco e aumenta a energia e a disposição. Originária da Cordilheira dos Andes, a Maca Peruana combate a disfunção erétil e aumenta a quantidade de sêmen, libido e disposição sexual.

Uma outra erva tem o nome bem sugestivo, chama-se a “erva do bode excitado”, inibe a enzima PDE5 - responsável por controlar o fluxo de sangue no pênis. De acordo com os vendedores de produtos naturais, as substâncias ativas na Tribulus terrestres ajudam na estimulação sexual. Além disso, o produto é considerado um viagra natural feminino, tendo em vista que aumenta a libido e diminui a frigidez.

"A vantagem é que pode ser utilizada pelos dois parceiros", garante um dos feirantes.

Outro produto que faz sucesso entre os homens é a marapuama, conhecida como “Viagra da Amazônia”. O item é um ativo natural contra a impotência sexual, ejaculação precoce, infertilidade masculina e frigidez. Além disso, reduz a fadiga e dá mais disposição para o sexo e diminui os sintomas da menopausa.

Alguns clientes entrevistados pelo Em Tempo, que preferiram não ter os nomes revelados visando as suas privacidades, disseram que, na maioria das vezes, utilizam os produtos em composição com sucos naturais. Outros optam apenas pelos ingredientes das frutas para compor o próprio viagra natural. Veja quais são as dicas deles:

Sucos também ajudam

"A melancia, por exemplo, possui substâncias importantes para o estímulo sexual como o licopeno e citrulina. Para se ter o viagra natural, basta cortar a melancia em cubos e bater no liquidificador . A melancia tem que ser proporcional a um litro de suco", disse o vendedor João Castro* (nome fictício para preservar a fonte).



Depois de batida, basta levar ao fogo até o ponto de fervura, depois acrescentar o suco do sumo de limão, ferver novamente e deixar descansar por uma hora. João diz que o suco deve ser colocado na geladeira e, ao obter a temperatura desejada, a pessoa deve tomar duas colheres em jejum e antes do jantar todos os dias.

Outro suco que também pode ser um estimulante é o de romã, afirma ele. "É que as sementes da fruta têm compostos fitoestrógenos, as quais apresentam hormônios sexuais semelhantes aos presentes em seres humanos".

Alguns estudos apontam que o suco aumenta a concentração de espermatozoides e a espessura da camada de células germinativas. A receita é bem simples e basta você mergulhar a romã cortada numa panela de água e a deixar submersa por um tempo. Depois, é necessário tirar as sementes embaixo de uma torneira e batê-las intensamente no liquidificador. Depois de coar, a pessoa deve adoçar com mel ou açúcar.

O que diz especialista?

Para o urologista Ítalo Cortez, tais remédios naturais podem prejudicar a saúde de quem os usa, pois não há como dizer quais danos eles podem causar com o uso prolongado.

"Não tem como quantificar o princípio ativo das ervas nos chamados viagras naturais. Por isso, eu não costumo receitar esses viagras. Eles não têm eficácia comprovada por diretrizes médicas e, por este motivo, não oriento meus pacientes a utilizarem", comenta.

Por outro lado, um minucioso estudo feito por pesquisadores da Universidade de Guelph, no Canadá, confirmou que de fato existem "viagras naturais". O objetivo do estudo era comprovar a existência de substitutos aos medicamentos vendidos em farmácias do mundo, que causam efeitos colaterais como vermelhidão no rosto, dor de cabeça e taquicardia.

De acordo com os pesquisadores, diferente das drogas sintéticas, que provocam ereção, mas não aumentam a libido, os estimulantes naturais têm a capacidade de turbinar o desejo sexual sem efeitos colaterais. O único problema é que os produtos naturais demoram para fazer efeito e precisam de uso contínuo até ter eficácia. Já a "pílula azul" faz efeito em até uma hora.

