Faixa Liberada comemora 10 anos com programação especial; confira

Durante a programação de 10 anos da Faixa Liberada será realizada a ação de conscientização ‘Março Lilás’, campanha coordenada pelo Fundo Manaus Solidária | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta quarta-feira (20), a partir das 18h, a Prefeitura de Manaus realiza uma programação especial em comemoração aos 10 anos da Faixa Liberada, no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, onde o projeto iniciou. Durante a programação, será realizada, ainda, uma ação de conscientização da campanha ‘Março Lilás’, em prevenção ao câncer de colo de útero.

Na programação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) serão realizadas atividades como, aulões de aeróbica e ritmos, mat pilates, step, jump e lutas, além de circuito aeróbico, treinamento funcional, tênis de mesa e pula-pula para a criançada.

‘Março Lilás’

Durante a programação de 10 anos da Faixa Liberada será realizada a ação de conscientização ‘Março Lilás’, campanha coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, com palestra de prevenção ao câncer de colo de útero, com o médico Wiliam Fuzita, da Sensumed Oncologia. A turma do Parque da Criança estará presente com personagens infantis para animar o público e será oferecido, também, serviços de esmaltação pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Serviço

O quê: Faixa Liberada especial de 10 anos.

Quando: Nesta quarta-feira, 20/3.

Horário: A partir das 18h.

Onde: No Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Faixa Liberada da Ponta Negra recebe ações de saúde este mês

Faixa Liberada da Ponta Negra tem esquenta para Carnaval na quarta