Manaus recebe novos investimentos em medicina diagnóstica

Manaus - Presente em Manaus desde 2012, o Sabin inaugura, oficialmente, nesta quarta-feira (20), sua nova unidade matriz, no Parque das Laranjeiras. Com uma plataforma tecnológica de ponta e um sistema de informação integrado com todas as regiões do Brasil, o novo espaço faz parte de um investimento de R$ 7,8 milhões realizando pelo Grupo Sabin no Norte do país nos últimos dois anos, e comporta o Núcleo Técnico Operacional (NTO) com um dos parques tecnológicos mais completos da empresa.



"Este investimento vai permitir que o Sabin ofereça em Manaus novos exames e mais agilidade na entrega dos resultados, com a mesma qualidade e precisão já reconhecidas pelos nossos pacientes", conclui a presidente Executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla.

Com uma área de mais de 1.700 m², a nova unidade matriz do Sabin, oferece além do já tradicional atendimento humanizado, exames e serviços exclusivos e diferenciados como manobristas, espaço kids, salas de coletas especiais e de repouso, recreadores infantis e músicos para tornar o ambiente mais lúdico na hora dos procedimentos.

"Nosso portfólio disponibiliza cerca de 3 mil exames para nossos clientes. Além disso, temos alguns exclusivos na cidade, como o teste de paternidade não invasivo e também o painel respiratório, que permite uma rápida e precisa detecção de agentes causadores de infecções respiratórias", explica o gestor Regional do Sabin em Manaus, Régis Torres.

Atualmente, o Sabin possui 23 unidades de atendimento na Região Norte, sendo 13 no Amazonas. Em 2018, a empresa venceu, pelo segundo ano, a premiação "Melhores Empresas Para Trabalhar na Amazônia" do Instituto Great Place To Work (GPTW) e foi reconhecida como a 4ª Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil.

