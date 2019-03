Idosos têm direito à fralda com 90% de desconto? Veja onde obter no AM

Manaus - Uma mensagem compartilhada em grupos de WhatsApp afirma, por meio de um escritório de advocacia, que idosos têm direito a receber fraldas geriátricas gratuitamente por meio do Governo Federal. A informação é que as fraldas são vendidas com desconto de 90%, e foi confirmada de acordo com apuração do Em Tempo junto ao Ministério da Saúde.

Essa vantagem faz parte do Programa Farmácia Popular do Brasil, que de acordo com o Ministério da Saúde, foi criado em 13 de abril de 2004, pela Lei nº 10.858, e regulamentado pelo Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004. O objetivo desse programa é oferecer à população carente mais uma alternativa de acesso aos medicamentos considerados essenciais.

Além das fraldas, são oferecidos medicamentos gratuitos para hipertensão (pressão alta), diabetes e asma, além de medicamentos com até 90% de desconto indicados para dislipidemia (colesterol alto), rinite, Parkinson, osteoporose e glaucoma. Ainda pelo sistema de copagamento, o Programa oferece anticoncepcionais.

Como adquirir



As fraldas geriátricas podem ser adquiridas em até 40 unidades a cada 10 dias, ou seja, quatro unidades por dia, no máximo. Os pré-requisitos básicos para a retirada é o paciente ter idade igual ou superior a 60 anos, apresentar CPF e prescrição/laudo médico. Para saber mais sobre o processo clique aqui .

Para utilizar o Programa Farmácia Popular, o cidadão deverá comparecer a um estabelecimento credenciado, apresentando documento oficial com foto, número do CPF ou documento de identidade que conste o número do CPF, receita médica dentro do prazo de validade (365 para anticoncepcionais e 180 dias para os demais medicamentos ou fraldas geriátricas), tanto do SUS quanto particular.

A farmácia irá verificar seus dados, os dados da receita e, em seguida, acessar o sistema de vendas para processar a dispensação do medicamento ou fralda geriátrica. Após efetuada a venda, serão emitidos 02 cupons: Cupom Fiscal e Vinculado.

O Cupom Vinculado deverá ser obrigatoriamente assinado pelo próprio usuário, assim como o endereço deverá ser preenchido no momento da compra. Serão emitidas duas vias (uma via ficará com você e outra com a farmácia).

Atualmente, o Programa “Aqui tem Farmácia Popular" funciona por meio do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção, distribuição e varejo). Para encontrar uma farmácia/drogaria credenciada no Amazonas, basta verificar a tabela abaixo:

Lista de drogarias é disponibilizada pelo Ministério da Saúde | Foto: Reprodução

