Vídeo: uso excessivo do celular pode trazer problemas na vida sexual

Manaus - O mundo na palma das mãos. Ter um celular hoje em dia deixou de ser luxo e passou a ser necessidade. Muitas pessoas não conseguem ficar longe do aparelho, uma situação de dependência.

Alguns aparelhos chegam a marcar o tempo de uso diário do celular. Algumas pessoas chegam a usar por mais de dez horas. Hoje, o Brasil possui 240 milhões de aparelhos celulares, ou seja, é mais de um aparelho por habitante no país.

Pesquisa

Uma pesquisa divulgada pelo Ibope diz que 15% das pessoas que utilizam o celular não conseguem sequer ficar um minuto longe do mundo conectado. A pesquisa também identificou que esse comportamento de dependência pode ter um impacto negativo, tanto na vida social, quanto na profissional.

Na pesquisa foram ouvidas duas mil pessoas, que relataram vários problemas relacionados ao uso do celular. 16% afirmam ter problemas no trabalho. 16% falaram ter problemas com a família. 12% relatam problemas ao dirigir. 9% dizem que a saúde está sendo afetada, 8% no ambiente escolar e 6% apontam que o celular atrapalha na vida sexual.

