Marinha do Brasil apoia projeto oftalmológico no interior do Amazonas

Manaus - A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), apoia o Projeto Amazônico de Oftalmologia Humanitária, que prevê a realização de um mutirão de cirurgias oftalmológicas nos municípios de Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda (AM), entre os dias 13 a 21 de abril de 2019.

Os médicos partirão de Manaus na próxima segunda-feira (8), às 9h, do Cais da Estação Naval do Rio Negro, no Navio de Assistência Hospitalar (NaSH) Soares de Meirelles. A equipe é formada por cirurgiões oftalmologistas tanto de São Paulo como de Manaus.

O projeto é uma parceria entre as universidades federais do Amazonas (Ufam) e de São Paulo (Unifesp) com o Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia (Ipepo), Lupas Leitor, Johnson e Johnson, Fundação Piedade Cohen (Fundapi) e a Sociedade Amigos da Marinha de Manaus (Soamar - Manaus), com o apoio do 9° Distrito Naval.

Além dos cirurgiões oftalmologistas, a equipe de profissionais de saúde é composta por médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêutico e técnicos de enfermagem. Entre as atividades a serem oferecidas para os interioranos, estão triagem médica, coleta de preventivo, vacinas, entrega de medicamentos, exames laboratoriais e palestras de prevenção à saúde.

A Marinha do Brasil estima que sejam realizadas cerca de 400 cirurgias de catarata e a distribuição gratuita de cinco mil óculos de leitura. O NaSH é equipado com dois consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, sala de vacina, sala de raio-x, centro cirúrgico e laboratório, é subordinado ao Comando da Flotilha do Amazonas (ComFlotAM).

