Amazonas não registra novos óbitos por H1N1, diz FVS

Manaus - O número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Estado permanece em 998, segundo dados divulgados pelo 20° Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) nesta quinta-feira (10). Destes, 120 são positivos para o vírus da Influenza A (H1N1), e 185 para o vírus sincicial respiratório (SRV).

Segundo o relatório, continua em 33 o número de óbitos por H1N1 no Estado, mantendo o que foi publicado pelo relatório no dia 5 de abril, sendo 26 em Manaus. No interior, seguem os três em Manacapuru, além de Parintins, Itacoatiara, Japurá e Urucurituba com um caso por município. Não há alteração para óbitos por Sincicial, são 19 registrados no Amazonas, sendo dois a mais que na última edição. Passa a ser 17 na capital, e permanecendo um de Borba e outro em Manacapuru.

Em relação a óbitos por outros vírus respiratórios, permanecem os da última edição, divulgado na sexta-feira (5), em Manaus, um óbito por Parainfluenza tipo 3 e um pelo vírus Metapneumovírus. No interior, um óbito por Influenza A não subtipável no município de Maués.

Conforme o balanço parcial da Campanha de Vacinação contra H1N1, até o momento, 717.511 pessoas foram imunizadas no Amazonas. Sendo assim, isso significa 71% de cobertura vacinal da população-alvo da ação. Em Manaus, a campanha foi encerrada na última sexta-feira, totalizando 463 mil pessoas imunizadas, o que corresponde a 101% da meta, superior a estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

No interior a campanha continua para o grupo prioritário que são crianças de 6 meses a menores de seis anos, gestantes, trabalhador de saúde e professores da rede pública e privada, indígenas aldeados, idosos com mais de 60 anos, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis; e portadores de outras condições clínicas especiais como doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica.

A FVS ressalta para quem ainda não foi vacinado é só buscar o atendimento em uma das salas de vacinação em todo o Estado. As salas estão localizadas em Unidades Básicas de Saúde do interior.

*Com informações da assessoria

