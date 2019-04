Vídeo: Páscoa solidária leva alegria para pacientes com câncer no AM

Manaus - Ação da Sociedade Brasileira de Combate ao Câncer do Amazonas leva ânimo e energia positiva para pacientes em tratamento de câncer. A emoção dos pacientes brota do carinho oferecido por um grupo de voluntários, vestidos de coelhinhos da páscoa, eles arrancaram sorrisos e abraços.

Judite Ferreira foi diagnosticada com câncer de mama em 2016. Ela foi tratada no Centro de Controle de Oncologia do estado (FCecon) e hoje está curada e usa a energia que tem para dar forças a pacientes em tratamento.

Em tratamento há dois anos, Liomara Costa busca a cura de um câncer na coluna. O tratamento agressivo fez a dona de casa perder o cabelo. A "injeção de ânimo" faz crescer a fé de acordar melhor no dia seguinte.

A lembrancinha era simples. Apenas alguns chocolates. Mas o significado de cada abraço desses é imensurável.

