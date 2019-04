Técnicas de meditação previnem doenças e aliviam o estresse

A prática consiste em proporcionar o repouso profundo do corpo e manter a mente em alerta | Foto: Divulgação





Manaus - “O que eu mais quero é relaxar”. Com certeza você ouviu de alguém ou até mesmo falou essa frase durante a semana. A prática da meditação pode ser um auxiliar poderoso para recuperar as energias e aliviar o estresse.

A meditação é um dos métodos mais antigos para tranquilizar e relaxar a mente e o corpo. Ela está relacionada essencialmente com a atenção, uma espécie de treinamento mental para educar a mente. Sua origem está nas práticas do Oriente e a partir da década de 60 veio para o Ocidente.

A prática consiste em proporcionar o repouso profundo do corpo e manter a mente em alerta. Estudos feitos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul apontam os benefícios são emocionais, físicos, espirituais, sociais e cognitivos. Quem pratica meditação adquire calma, concentração, bem-estar, autoconhecimento e atenção, além de outros benefícios mais.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a prática para prevenção de doenças, com isso, através do documento Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005, em 2017 o Ministério da Saúde incorpora ao SUS a prática de Yoga e meditação na contribuição da qualidade de vida dos pacientes.

Melhorias

A psicoterapeuta transpessoal e terapeuta Holo-sistêmica Paola Guidobono, diz que a prática de meditação faz com quê a percepção melhore consideravelmente.

“Não é que a meditação tire os problemas, que durante a meditação você encontra magicamente uma solução pros problemas. Com a prática da meditação você consegue perceber com mais clareza as coisas. Você tem a ansiedade, o stress e a insônia diminuídas.”

Pra quem quer começar as práticas, a psicoterapeuta aconselha meditações guiadas seja qual for a necessidade, principalmente com um profissional experiente.

Curso de Meditação em Manaus

O Instituto Amor traz para Manaus o Curso de Meditação e o Cultivo do Equilíbrio Emocional, com o objetivo de realizar um treinamento educacional e não terapêutico sobre o tema. O evento é destinado às pessoas que desejam aumentar suas habilidades emocionais, com abordagem científica e para o equilíbrio emocional no dia-a-dia.

Eliza Harumi Kozasa é pesquisadora no Instituto do Cérebro do Hospital Israelista Albert Einstein, uma das maiores pesquisadoras do mundo em Neurociência, e comprova através de estudos que a meditação faz bem para a saúde e pode ser usada como ação coadjuvante no tratamento de doenças.

Marcelo Casoni, coordenador do evento, destaca a importância da palestra. “Manaus ainda não conhece meditação, é um tema muito novo na cidade. Embora no mundo fala-se muito sobre a prática, as pessoas ainda não tem fazem isso no cotidiano e não conhecem.”

O evento é beneficente, toda a sua renda será destinada para as ações sociais do Instituto Amor.

