Gosta de chocolate? Veja dicas para não passar da conta

Na Páscoa, o consumo de chocolate aumenta. Disponível em diversos formatos de ovos e bombons, em diferentes apresentações para seduzir os consumidores — branco, ao leite, amargo, com mais cacau —, o chocolate, final, faz bem ou mal para a saúde? Como consumir de forma saudável para manter a saúde (e o peso) nesta época com tantas tentações?

A nutricionista Waléria Ainett, do Hospital Público Estadual Galileu, em Belém (PA), unidade gerenciada pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, ajuda a entender mais sobre o assunto: “O chocolate contém flavonoides, substâncias antioxidantes, que retardam o envelhecimento e contribuem para a redução das doenças cardiovasculares. Essa substância é encontrada em maior quantidade naqueles com teor de 70% ou mais de cacau. Outro benefício do cacau é o potencial probiótico, que aumenta as bifidobactérias e lactobacilos, que diminuem as doenças intestinais”.



O chocolate contém flavonoides, substâncias antioxidantes, que retardam o envelhecimento e contribuem para a redução das doenças cardiovasculares. | Foto: Divulgação

Além disso, o chocolate contém serotonina, hormônio que atua no bem estar, levando sensação de prazer e relaxamento“Mas o consumo por dia deve ser de no máximo 30g de chocolate para que os malefícios não ultrapassem os benefícios”, alerta a especialista. “Gostaria de deixar claro que o chocolate pode ser um grande aliado da saúde tanto física quanto mental, desde que não seja consumido de maneira exagerada”, acrescenta.

Pessoas que estão em processo de emagrecimento também podem consumir o chocolate, desde que seja a versão amarga, que contém teobromina, substância com ação semelhante a cafeína, que auxilia no emagrecimento já que atua no aceleramento do organismo. É sempre importante consultar um profissional nutricionista para que possa haver o consumo consciente e adequado de chocolate respeitando a individualidade de cada pessoa e organismo.

Abaixo, algumas dicas para consumir chocolate de forma consciente e saudável:

— Dê preferência para chocolate preto meio amargo e amargo, pois estes apresentam maior quantidade de massa de cacau e portanto, mais benefícios;

— Evite o consumo de chocolate branco, que é rico em manteiga de cacau e baixa quantidade de massa de cacau, desta forma apresentando maior teor de gordura;

— Não consuma chocolate em exagero. Isto pode acarretar diversos malefícios, entre eles, o aumento da oleosidade da pele, azia, e ganho de peso;

— O chocolate apresenta uma boa combinação com frutas e oleaginosas como castanhas, pois estas apresentam gorduras saudáveis que trazem benefícios a saúde;

— Evite as opções com recheios de cremes e massas, que tendem a aumentar muito o ganho calórico;

— Procure um nutricionista para adequar a quantidade ideal de chocolate para você.



