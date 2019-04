Inscrições abertas para o Circuito de Corrida Vida Saudável, em Manaus

Manaus - Estão abertas as inscrições para o Circuito Samel de Corrida Vida Saudável, realizado pela Samel e organizado pela Xpress Assessoria. Este ano, pensando em qualidade de vida para a família inteira, além da IV edição de Corrida para Adultos, será realizada a I Edição para o público infantil, ambos acontecerão no Amazonas Shopping.

Serão dois dias de eventos: no dia 27 de abril, sábado, a partir das 8h, é a vez dos pequenos, que dependendo da idade, disputarão provas de 50 m, 100 m, 150 m, 200 m e 300m.

O evento infantil contará ainda com uma programação bastante variada, personagens animados, música, espaço kids, entre outros. Já no dia seguinte, 28 de abril, a partir das 7h, será a vez dos adultos suarem a camisa com percursos de 5km e 10km.

Para incentivar ainda mais os participantes, haverá premiação em dinheiro para os primeiros colocados. Todos os participantes inscritos, crianças e adultos, que concluírem suas respectivas provas, ganharão medalhas. Ao total, 3mil pessoas participarão do evento nos dois dias.

“Nosso objetivo nesta edição é sensibilizar todas as pessoas, adultos e também crianças, sobre a importância do combate ao sedentarismo e adoção de hábitos mais saudáveis”, diz, Vander Araújo da Xpress Assessoria.

As inscrições podem ser feitas nos sites: www.ticketagora.com.br ou www.koha.com.br. Para a corrida Kids, além da opção online, ainda é possível fazer a inscrição na loja Empório da Papinha, localizada na Rua Acre, 450, sala 08 – Elegance Center – Vieralves.

Maiores informações pelo telefone 92 99973-2969

