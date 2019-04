Crianças podem receber 2ª dose da vacina contra Influenza nesta terça

Manaus - A Prefeitura de Manaus inicia nesta terça-feira (23), a aplicação da segunda dose da vacina contra Influenza direcionada para crianças. O público-alvo estimado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é de cerca de 20 mil crianças. O serviço para a imunização estará disponível em 183 salas de vacina no município de Manaus.

“Essa é a etapa final da nossa Campanha de Vacinação contra a Influenza, que graças à compreensão do Ministério da Saúde pode ser antecipada para todo o Amazonas. Manaus superou a estimativa do público previsto e alcançou 493.970 pessoas inclusas nos grupos prioritários, cumprindo em tempo recorde 108,55% da meta estipulada pelo ministério”, destaca o prefeito Arthur Virgílio Neto.

A segunda dose da vacina contra Influenza deve ser aplicada com um intervalo mínimo de 30 dias após a aplicação da primeira dose. A lista com endereço e horário de funcionamento das salas de vacina pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br). Basta clicar no banner de “Vacinação”.

“O público-alvo nessa fase não é o mesmo da primeira, que envolveu todas as crianças de seis meses a menores de seis anos. Agora, a imunização vai depender da avaliação do profissional de saúde a respeito do histórico vacinal da criança, podendo atingir a faixa etária de até menores de nove anos, que têm indicação médica para a vacina”, explica a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira.

Pais ou responsáveis podem consultar o cartão de vacina dos menores, onde deverá estar registrada a data em que a criança precisa receber a segunda dose. “No caso de dúvida, podem procurar uma Unidade Básica de Saúde para avaliação do cartão por um profissional”, reforça Marinélia Ferreira.

Campanha

A Campanha de Vacinação contra Influenza 2019 teve início em Manaus no dia 20 de março, tendo como público-alvo crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, profissionais de saúde e educação da rede pública e privada, indígenas, idosos com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, como doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados e portadores de trissomias (síndrome de Down, síndrome de Edward, síndrome de Patau, síndrome de Warkany).

Com a força-tarefa montada pela Prefeitura de Manaus nas unidades de saúde e outros locais estratégicos, a campanha atingiu 108,55% da meta inicial do público-alvo, que era de 455.083 pessoas, com a aplicação de 493.970 doses da vacina.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Ministério da Saúde abre segunda fase da vacinação contra gripe

Nova etapa da Campanha contra a Gripe começa nesta segunda-feira (22)