Hapvida disponibiliza novas vagas para treinos no projeto +1K

Manaus- Além de contribuir com a perda de peso, a prática de corrida e caminhada é aliada no combate de várias doenças, como o alcoolismo e outras patologias cardiovasculares, além da depressão. Para auxiliar ainda mais a população, o programa de assessoria Hapvida +1K acaba de disponibilizar novas vagas. A partir de agora, 800 vagas estão disponíveis para os treinos em Manaus.

Para participar do Programa Hapvida+1K, os alunos deverão ter, no mínimo, 15 anos de idade e se inscrever através do site: https://www.hapvida.com.br/mais1k

. Em Manaus, os participantes contam com 4 pontos de treinos: em Ponta Negra, Parque Rio Negro, CSU do Parque 10 e Parque Jefferson Péres.

"É um programa gratuito que auxilia de forma correta os participantes. A corrida e a caminhada têm papel fundamental na qualidade de vida das pessoas. Ela melhora a circulação sanguínea, o bom funcionamento do pulmão, o combate à osteoporose, melhora na qualidade do sono, e ainda um bom funcionamento do cérebro”, disse o coordenador do programa +1K, João Tavares.

Presente em capitais como Belém, Maceió, Fortaleza, Salvador, Recife, beneficiando cerca de 10 mil pessoas, o Hapvida+1K é gratuito e aberto ao público, para clientes ou não, e tem orientação de profissionais de educação física.

O +1K chegou à capital do Amazonas para combater uma realidade preocupante na região. Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados em 2018, mostram que Manaus era a capital com maior índice de obesos no Brasil. Além disso, o Amazonas só perdeu para o Pará em número de mortes causadas por infarto, conforme o mesmo estudo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Inscrições abertas para o Circuito de Corrida Vida Saudável, em Manaus

Treino do Rio Negro Challenge acontece neste domingo na Ponta Negra