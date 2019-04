Conheça 5 aplicativos essenciais para quem ama maquiagem

Para os amantes de maquiagem, já existem diversas ferramentas e apps que facilitam o acesso a produtos importados | Foto: Divulgação





Os aplicativos fazem parte do dia a dia dos brasileiros, seja para se comunicar, pedir comida, acompanhar a dieta, entre outras comodidades. Segundo levantamento da App Olympics produzido pela Cheetah Mobile, os brasileiros utilizam 29,23 aplicativos por mês, número superior à média mundial, que é de 27 apps/mês.

Para os amantes de maquiagem, já existem diversas ferramentas e apps que facilitam o acesso a produtos importados - muitas vezes mais caros no Brasil ou não disponíveis - além de tecnologias que permitem testar os makes com dicas e tutoriais de profissionais da área.

De acordo com pesquisa da Sophia Mind realizado no último ano, cerca de 88% das mulheres brasileiras utilizam a internet - sites especializados, blogs e redes sociais - e apps para buscar esclarecimentos e dicas de uso dos produtos de beleza, além de usar a tecnologia para pesquisar preços e efetuar a compra em lojas online.

Listamos 5 apps essenciais para quem ama maquiagem e quer estar sempre atualizado sobre os lançamentos.

Beautiful Me - escolha a base ideal

Quem nunca teve aquela dúvida sobre qual a melhor base para seu tom de pele? O Beautiful Me promete ajudar nessa etapa da make e fornece um relatório detalhado sobre o tom de pele, baseado em fotos reais do consumidor. Além disso, o app também indica os produtos que mais combinam com o usuário.

Disponível para iOS.

Grabr - para ter acesso aos makes importadas

O app Grabr permite que usuários comprem maquiagens e acessórios direto do exterior - mesmo sem viajar. Por meio do compartilhamento de bagagens é possível solicitar uma encomenda para um viajante que está fora do país. Para gerar um pedido é necessário inserir alguns dados do produto na plataforma, como a descrição e o link de onde comprá-lo no país do exterior.

O comprador, além de economizar, não precisa pagar altas taxas de frete nem esperar meses para receber o produto, que chega em 20 dias (média). A economia para os brasileiros costuma ser de 30% a 40%. Por exemplo, uma maleta de maquiagem (em acrílico) custa, em média R$ 200 no Brasil, encomendando com o Grabr o produto custa em média R$ 62,00 - já com as taxas.

Disponível para Android e iOS.

Facetune - make na foto

O Facetune funciona como um app de edição e permite fazer makes super realistas para postar aquela foto maravilhosa. No app estão disponíveis diversas cores de batons e blushes, além de variadas funções que permitem deixar a pele mais bonita ao se maquiar no aplicativo.

Disponível para Android e iOS.

Make You - agendamento online de profissionais

No Make You é possível agendar (e pagar online) a visita de cabeleireiros, maquiadores e manicures em poucos cliques. Além de ser muito prático e fácil de usar, o aplicativo oferece uma grande diversidade de horários: os agendamentos podem ser feitos de segunda a segunda, das 7h às 22h.

Disponível para Android e iOS.

YouCam Makeup - diário de beleza

Com esse aplicativo é possível acompanhar a saúde do rosto de pertinho, o YouCam Makeup permite que os usuários testem maquiagens em realidade aumentada. A tecnologia ainda possibilita diversas simulações de maquiagem e até corte de cabelo. Dá pra testar sombra nos olhos, texturas e cores de batom e até modelos de sobrancelha.

Disponível para Android e iOS.

*Com informações da assessoria

