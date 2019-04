Implanon: método mais eficaz para evitar gravidez chega a Manaus

Manaus - Dentre os métodos anticoncepcionais existentes nos dias atuais, o Implanon tem ganhado destaque devido a praticidade e eficácia, promovendo o controle da ovulação e, assim, o controle da gravidez. O implante contraceptivo é um método anticoncepcional ideal para quem não gosta de lembrar de tomar a pílula diariamente. Mais eficaz que outros contraceptivos populares, como dispositivo intra-uterino (DIU), laqueadura e vasectomia, ele tem longa duração e possui efeitos colaterais reduzidos.

O ginecologista Thiago Gester explica que o implante subdérmico é um método contraceptivo feminino que consiste em um pequeno bastão de 4 cm de comprimento - que, implantado no braço, libera o hormônio etonogestrel, um derivado do progesterona.



“É mais um método, porém é diferente. É ótimo para quem é jovem, sofre tensão pré-menstrual (TPM), quem tem endometriose, pélvica e extrapélvica, além de pessoas que esquecem o anticoncepcional. Por ter só um hormônio, ele é muito indicado para pacientes quem tem contraindicação do estrogênio, câncer de mama e trombose”, explica.

O ginecologista Thiago Gester explica que é ideal para quem não gosta da responsabilidade de lembrar-se de tomar a pílula diariamente | Foto: Rebeca Mota

A praticidade se dá pelo fato de ser um implante aplicado na subderme da pele do braço, sendo desnecessário que tenha que a mulher tenha que lembrar diariamente de tomar pílulas com efeitos colaterais proporcionados pelo estrogênio.

Os efeitos colaterais do Implanon são reduzidos em relação aos anticoncepcionais tradicionais.

"O implante com duração de três anos substitui 1095 pílulas, que teriam que ser consumidas em um compromisso diário".



Previne gravidez: eficácia é muito alta



A eficácia do implanon é muito alta e começa poucos dias após a colocação do implante. De acordo com o ginecologista, “ele é o método mais eficaz do mercado até o momento, em comparação a pílula, DIU, laqueadura e vasectomia".

De acordo com a tabela de eficácia dos métodos contraceptivos criada após estudos do pesquisador James Trussel, da Universidade norte-americana de Princeton, em um ano de uso, estima-se que ocorram apenas cinco gestações indesejadas a cada 10 mil mulheres que usam implante subdérmico.

Já nos casos de laqueadura, esse índice vai de cinco gestações a cada mil indivíduos. Com a vasectomia, são 1,5 gestações a cada mil homens que se submeteram ao procedimento.

“É um método muito bom e tem duração de três anos e tem a comodidade de ser invisível. O paciente não sente dor, é aplicado um anestésico local com duração de cinco minutos para a implantação. Consequentemente, você não sente os sintomas indesejáveis da menstruação”, diz.

Efeitos colaterais

A menstruação pode ficar reduzida ou até deixar de ocorrer o sangramento. O período entre os ciclos também pode variar, mas não há um padrão, variando de caso para caso. Outros efeitos colaterais que podem vir ocorrer, mas em menor frequência, são: mudanças no humor, ganho de peso, dores de cabeça e acne.

Influenciadoras digitais que optaram pelo método

A digital influencer Chayra Danielly fez a implantação no dia 4 de abril | Foto: Reprodução/Internet

A digital influencer Chayra Danielly fez a implantação no dia 4 de abril com o ginecologista Thiago Gester.

"Me sinto muito orgulhosa por estar com a saúde 100%. Mulheres, lembrem-se que cuidar da saúde é fundamental", comentou em uma publicação no seu Instagram.

A digital influencer Huma Kimak realizou o procedimento com a ginecologista Mariana Telles | Foto: Reprodução/Internet

Outra influenciadora digital que trocou o método contraceptivo foi a Huma Kimak. Ela realizou o procedimento com a ginecologista Mariana Telles. Huma usava o DIU até o inicio deste ano e no dia 3 de abril optou pelo Implanon.



"Implantada! Huma resolveu optar pelo Implanon por ser um método mais seguro, prático, que ajude a diminuir o sangramento que teve com o DIU e a sua TPM", compartilhou a ginecologista Mariana Telles em um post no Instagram.



Serviço



O quê: O implante é um bastonete bastante pequeno inserido sob a pele do braço da mulher para atuar como contraceptivo. Ele é invisível e evita a gravidez por até três anos.

Onde: Rua Paraná Mirim, 86, bairro Cidade Nova, próximo ao Shopping Sumauma



Quanto: R$ 1,4 mil

Edição: Bruna Souza