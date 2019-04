Boletim epidemiológico aponta aumento de casos de H1N1 e SRV no AM

Desses casos, 120 são positivos para o Vírus da Influenza A (H1N1) e de 248 subiu para 257 casos para Vírus Sincicial Respiratório (SRV). | Foto: Divulgação

Manaus - A 26ª edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), divulgada nesta sexta-feira (26), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), informa que os casos notificados de SRAG subiu de 1.203 casos para 1.222, 19 casos a mais que na última edição divulgada no dia 24 de abril.



Desse total, 120 positivos para o Vírus da Influenza A (H1N1) e de 248 subiu para 257 casos para Vírus Sincicial Respiratório (SRV). Nesta edição não há registros de novos óbitos, permanecendo na capital 26 óbitos por H1N1, e no interior continua os três casos em Manacapuru, além de Parintins, Itacoatiara, Japurá, Urucurituba e Maués, com um caso cada. Ao todo são 34 óbitos pela doença.



Para o Sincicial subiu de 26 óbitos para 29, sendo 26 em Manaus, no interior passa a registrar um óbito pela doença o município de Itacoatiara permanecendo um em Borba e outro em Manacapuru.

Sem alteração o número de óbitos por outros vírus respiratórios também continua o da última edição: em Manaus, um óbito por Parainfluenza tipo 3 e um pelo vírus Metapneumovírus; e, no interior, um óbito por Influenza A não subtipável, registrado no município de Maués.

Segundo a atualização do boletim, dos 66 pacientes graves que evoluíram para óbitos, entre fevereiro a abril de 2019, 58 deles faziam parte de grupo de risco mais suscetíveis, o que corresponde a 87,9%, com destaque para crianças menores de 5 anos, idosos, pessoas com diabetes, pneumopatas, pessoas com obesidade e neuropatas.

*Com informações da assessoria

