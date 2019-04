Câncer: Falta de higiene pode levar à amputação de pênis

Embora seja difícil de acreditar, a falta de higiene é a principal causa de câncer de pênis | Foto: Divulgação





Para alguns, parece óbvio; para outros nem tanto. Mas a higiene do pênis é fundamental para proteger contra doenças e manter em alta sua performance sexual. E está equivocado quem pensa que basta aquele banho de gato, tomado de forma superficial. Afinal, ninguém deseja ser surpreendido pelo cheiro forte na cueca e o pênis cheio de secreção bem na hora H!

A falta de higiene íntima, tanto para o homem quanto para mulher, pode acarretar em inflamações e irritações na área genital, que vão desde coceiras até infecções graves por fungos e bactérias. Em casos ainda mais críticos, pode ocasionar o câncer de pênis. Segundo dados do comitê científico do Instituto Lado a Lado pela Vida, todos os anos cerca de 1600 homens precisam amputá-lo parcial ou totalmente no Brasil por causa do câncer no membro.

Embora seja difícil de acreditar, a falta de higiene é a principal causa de câncer de pênis. Isso porque a limpeza correta da genitália evita doenças sexualmente transmissíveis, diminuindo as chances do desenvolvimento da doença.

“Há uma forte associação entre a presença do prepúcio (pele que recobre a glande ou cabeça do pênis) e o surgimento do câncer peniano. Além disso, as DSTs caminham lado a lado com este tipo de câncer”, explica Dr. Aguinaldo Nardi, urologista e membro do comitê científico do Instituto Lado a Lado pela Vida.

Segundo ele, muitos homens acreditam que estão fazendo a higiene adequada do pênis durante o banho, mas podem estar se esquecendo de detalhes simples. Por isso, o especialista listou três dicas básicas e muito importantes que vão ajudar os homens a manterem a limpeza e a saúde.

1 – Puxe o prepúcio

Segundo Dr. Nardi, a limpeza envolve puxar o prepúcio até o aparecimento total da glande. “Passe água com espuma de sabão ou sabonete sobre a superfície da mucosa e/ou pele suavemente, até sair toda a camada de gordura acumulada", explica o urologista.

Segundo ele, a essa gordura, damos o nome de esmegma. Ela é uma secreção branca composta de células descamadas da pele e óleos produzidos por glândulas penianas, e precisa ser retirada completamente para que seja afastado o risco de proliferação de bactérias e fungos no local.

2 – Tome banho depois do ato sexual

Este é um ponto importante destacado pelo médico: a limpeza adequada do pênis depois do ato sexual, pois ela ajuda a remover resíduos de sêmen e excesso de lubrificante do preservativo. A higiene também serve para retirar o muco da lubrificação natural da mulher junto com resíduo de secreção espermática após a ejaculação, já que ambos são ricos em substâncias que servem como meio de cultura para bactérias e fungos.

3 – Use preservativo em qualquer relação sexual

O uso de preservativos em qualquer relação sexual é fundamental. Essa atitude previne contra o vírus HIV e as demais doenças sexualmente transmissíveis, como HPV, herpes genital, gonorreia, hepatite B e C e sobretudo sífilis, doenças que vem apresentando aumento no número de ocorrências no Brasil, acompanhando uma tendência mundial.

Riscos

Entre os fatores de risco pra que o pior aconteça, o especialista menciona a fimose, que impede a exposição da glande (cabeça do pênis) por causa do estreitamento do prepúcio, o acúmulo de esmegma (secreção branca resultante da descamação celular) e principalmente a falta de informação.

“Pessoas em situação socioeconômica desfavorável, moradoras das regiões mais carentes, são as mais afetadas pelo câncer de pênis”, ele explica.

Apesar de rara nos países europeus e América do norte, esse tipo de tumor é uma condição frequente em muitos países africanos, sul americanos e asiáticos. No Brasil, ele representa 2% de todos os tipos de câncer que atingem o homem, sendo mais frequente nas regiões Norte e Nordeste. O número de mortes chega a 400 por ano, segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer).

Dados da literatura brasileira demonstraram que dos pacientes com câncer de pênis, 75% eram brancos, 23% negros e 2% orientais. Noventa por cento dos casos são oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso sugere que o câncer de pênis tende a afetar os mais pobres, não circuncidados e com hábitos precários de higiene.

Mesmo com todos os cuidados, é essencial buscar um profissional ao menor sinal de problema.

“Os homens precisam ficar de olho na aparição de manchas, verrugas, úlceras e feridas no pênis. Quanto antes for diagnosticado, maiores são as chances de sucesso no tratamento e da não remoção do pênis”, finaliza Dr. Nardi.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Jovem mata e come órgão genital do irmão de 5 anos em suposto ritual

Enfermeiro que abusou e matou criança no AM é estuprador em série