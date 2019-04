Maçã e mamão podem auxiliar na saúde dos animais

Provavelmente os tutores já pensaram em dar frutas como petisco para os cães, mas é importante lembrar que não são todas que fazem bem para seu pet. Apenas algumas possuem propriedades benéficas para a dieta dos cães, como a maçã e o mamão. O médico veterinário da Naturalis, Marcello Machado, apontou os benefícios dessas frutas para os cães.

“A maçã contém vitaminas B, C e E, e é uma ótima fonte de fibras para favorecer a função intestinal; possui baixo valor calórico, contribui para manter a imunidade alta e regula a glicemia dos cães. Já o mamão é fonte de fibras e possui um sabor que agrada muito os cães; ajuda a melhorar a digestão e possui vitaminas A e C, cálcio e potássio”, explica Machado.

Mas é importante reforçar que, em hipótese alguma a alimentação do cachorro pode se basear apenas em frutas, pois ele precisa de uma nutrição balanceada com proteínas de qualidade e fibras em níveis ajustados. Rações com frutas possuem um odor diferenciado e são mais atrativas para o olfato canino. Podem ser uma ótima opção para cães que não sentem atração pela alimentação comum.

“Para atender o paladar dos cães que gostam de frutas, existem rações no mercado pet, que além de possuir formulação 100% natural, também contam com sabores, vitaminas, sais minerais e os nutrientes necessários para manter o cão sempre bem alimentado e saudável”, indica Machado.

Além das frutas, alimentos que possuem em sua composição verduras, carne, ingredientes integrais, e são livres de conservantes artificiais e corantes, contribuem para que o cão cresça com vitalidade e energia, beneficiando sua saúde e longevidade.

Leia mais:

Protetor de animais promove feijoada para ajudar cães abandonados

Conheça seis passos para o banho que evita dermatite nos pets