Ponta Negra recebe aferição e consultas cardiológicas neste domingo

Manaus - A partir das sete da manhã de domingo (28), na Ponta Negra, haverá atendimento cardiológico gratuito para população em alusão ao Dia Nacional de Combate a Hipertensão Arterial, celebrado no dia 26 de abril. Aferição de pressão arterial, plantão dúvidas e caminhada vão marcar a data com a participação de cardiologistas e mais de 60 universitários de faculdades de medicina de Manaus.

No local haverá também distribuição de sachês com temperos que substituem o sal. De acordo com o cardiologista, responsável pela ação, Bernardo Medeiros, prevenir e tratar a Hipertensão Arterial é um exercício que se faz todo dia .

"Adote um plano alimentar saudável e sustentável, com variedade nutricional e baixo teor de gorduras. Dê prioridade ao consumo de frutas, hortaliças, cereais integrais, frango, peixes e oleaginosas (castanhas, nozes). Reduza a ingestão de carne vermelha, doces e bebidas com açúcar. Fuja dos refrigerantes e diminua o consumo de sal e bebidas alcoólicas. Atividade física: saia do sedentarismo e bora se exercitar, seja na academia, seja uma caminhada na rua ou o hábito de subir e descer escadas, por exemplo", destaca.

Serviço

Ação de Conscientização de Combate à Hipertensão Arterial

Quando: Domingo (28)

Horário: 7h - Aferição de pressão e plantão de dúvidas

8h30 - Caminhada simbólica

Onde: Em uma barraca na frente ao Anfiteatro da Ponta Negra

*Com informações da Assessoria

