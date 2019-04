No AM, médica usa método para diagnosticar doenças cardíacas em bebês

Manaus - Identificar doenças cardíacas em bebês ainda na fase de gestação pode ser difícil. Para auxiliar mães a fazer esse diagnóstico, a médica cardiopediatra Luciane Rocha Amorim desenvolveu um método pioneiro. "Usamos os cálculos para conseguir ter mais precisão nos diagnósticos das doenças do coração", afirma a médica.

Os cálculos foram desenvolvidos por Luciane durante a elaboração de sua tese de doutorado. Nos estudos, ela descobriu que as contas ajudam a compreender a função cardíaca e a musculatura do coração do bebê.

"O aparelho de ecocardiografia me dá a dimensão geral da saúde do coração do feto, mas era preciso ir mais longe. Hoje, através desses cálculos, os cardiopediatras podem ganhar em precisão e tempo de realização do exame", concluiu a pesquisadora.

Basicamente, o estudo da amazonense simplifica a análise das medidas do coração. "É como se usar a mesma régua para medir todas as partes e função do coração", explica Dra. Luciane. A técnica, conhecida como "Z escore", vem ganhando espaço em diversas áreas da medicina. Os números facilitam o trabalho dos especialistas e tornam intuitivo para os médicos e pacientes entenderem o que é normal ou não.

Trabalho premiado

O estudo concorreu com trabalhos de cardiologia do Brasil inteiro durante o IX Congresso Brasileiro do Departamento de Imagem Cardiovascular, realizado em São Paulo (SP). A premiação para o vencedor é considerada uma das mais importantes da medicina brasileira. Mais de 200 médicos disputavam o prêmio conquistado pela médica amazonense.

"O trabalho foi desenvolvido em Manaus e ajudará os ecocardiografistas de todo o mundo a melhorarem os seus diagnósticos deste importante exame, que deve ser realizado em toda grávida", afirmou a médica.

Luciane (de vestido preto) foi premiada no IX Congresso Brasileiro do Departamento de Imagem Cardiovascular, em São Paulo | Foto: Divulgação

Estudo reconhecido internacionalmente



Esta pesquisa serviu de base para seu doutorado, realizado na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), mas com a coleta realizada com cerca de 900 mulheres grávidas amazonenses. Como frutos desse estudo, a doutora publicou dois trabalhos em revistas internacionais.

Atualmente, a médica desenvolve trabalhos em parceria com médicos de renome nacional como Paulo Zelinski, do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e o médico Edward Araujo Júnior, da Unifesp, além de parcerias internacionais, como o Dr. Fréderic Dallaire, da Universidade de Sherbrooke, no Canadá.

Agora, a cardiopediatra está trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo para tornar os cálculos automáticos, na palma da mão do médico. Um braço do estudo foi apresentado no IX Congresso Brasileiro do Departamento de Imagem Cardiovascular (maior congresso desta área da medicina no Brasil) que aconteceu em São Paulo e reuniu médicos do mundo inteiro.

Ecocardiograma fetal em Manaus

O ecocardiograma é um método ultrassonográfico de imagem cardíaca, já consagrado para uso clínico, que pode ser realizado em fetos, crianças e adultos para diagnóstico, quantificação e seguimento em diversas situações clínicas.

Em Manaus, o ecocardiograma fetal pode ser feito na clínica Vacinne, localizada no prédio Atlantic Tower. O exame ajuda a diagnosticar possíveis doenças cardiacas no bebê ainda na barriga da mãe.

