Vídeo: saiba como proteger os pets de doenças infecciosas

Manaus - Doenças infecciosas em animais de estimação podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos e vermes. Muitos pets acabam não resistindo e a vacinação ainda é a melhor forma de prevenção.

Muitos pets são atendidos em clínicas veterinárias com doenças infecciosas, as mais temidas são raiva, parvovirose, cinomose, coronavirose e a influenza canina. Todas, transmitidas podem ser transmitidas de um animal para outro.

As doenças infecciosas podem ser prevenidas com a vacinação do animal ainda filhote, de preferência a partir dos 45 dias de vida. Mas é preciso procurar um profissional qualificado para não correr o risco de aplicar vacinas que possam prejudicar ainda mais a saúde do seu pet.

Para saber se seu cãozinho está com alguma dessas doenças é preciso ficar atento ao comportamento do animal, cada uma apresenta um sintoma especifico; por isso é importante o acompanhamento veterinário.

Quem tem a companhia de um pet sabe que eles merecem toda demonstração de carinho. Cuidar da saúde e bem-estar deles é o melhor ato de amor aos melhores amigos do homem.

