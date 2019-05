Amazonas já vacinou mais de 975 mil pessoas contra a gripe H1N1

Manaus - O Amazonas está próximo de alcançar a meta de 90% de vacinação contra a Influenza A (H1N1) dos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS). Desde o início da campanha, no dia 20 de março, 977.465 pessoas foram imunizadas, o que representa 86% da cobertura vacinal, de acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). O estado está em primeiro lugar no “vacinômetro” se comparado às demais unidades federativas.

Enquanto nos outros estados a campanha iniciou no mês de abril, o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus solicitaram ao MS a antecipação para o mês de março, devido ao aumento dos casos de gripe H1N1. Segundo o secretário estadual de saúde, Rodrigo Tobias, a expectativa é que o Amazonas terá alcançado a meta de 90% de vacinação contra H1N1 até o dia 31 de maio, quando finaliza a campanha em todo o Brasil.

Os dados do SI-PNI apresentam que 15 municípios do Amazonas já ultrapassaram a meta dos 90%. No início de abril, Manaus encerrou a campanha de vacinação ao alcançar 101% do grupo prioritário com mais de 463 mil doses aplicadas.

Além da capital amazonense, os municípios de Amaturá (115,4%), Atalaia do Norte (97,3%), Autazes (92,6%), Barreirinha (114,6%), Careiro (91,9%), Iranduba (106,3%), Japurá (97,6%), Nhamundá (92,4%), São Sebastião do Uatumã (97,1%), Silves (107,5%), Tabatinga (94,8%), Tefé (101,6%), Uarini (100,5%) e Urucurituba (90,6%) também ultrapassaram a estimativa.

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, disse que todas as atenções agora se voltam para aqueles municípios que ainda não alcançaram a meta. Conforme os dados do SI-PNI, sete municípios estão com menos de 50% da cobertura: Barcelos (26,6%), Boca do Acre (32,7%), Ipixuna (24,4%), Manicoré (40,6%), Novo Airão (49%), Novo Aripuanã (43,8%) e Pauini (45,4%).

Enquanto nos outros estados a campanha iniciou no mês de abril, o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus solicitaram ao MS a antecipação para o mês de março | Foto: Divulgação/Semsa Atalaia do Norte e Semsa Novo Aripuanã

“Vamos intensificar a campanha nesses municípios, principalmente nas gestantes e crianças de seis meses a menores de seis anos. Entramos agora na fase de vacinação dos militares e da segunda dose apenas nas crianças que tomaram, pela primeira vez, a vacina contra influenza”, contou Rosemary Costa Pinto, ao ressaltar que os municípios são os responsáveis pela vacinação de suas populações.



“Estamos especialmente preocupados com esses municípios. A FVS está tendo o apoio da SEA Interior no sentido de sensibilizá-los”, expôs a diretora-presidente da FVS.

Intensificação

Os municípios que ainda não atingiram a meta também aproveitaram o Dia D nacional, realizado no último sábado (4), para aumentar o número de doses aplicadas, como é o caso de Manacapuru e Juruá, que estão com a cobertura vacinal em 86% e 63,8%, respectivamente.

O secretário de atenção especializada do interior da Susam, Cássio Roberto do Espírito Santo disse que a cobertura da vacina este ano no estado já é maior que nos anos anteriores. “Muitos municípios já alcançaram ou ultrapassaram a meta, outros estão próximos. E a gente continua evoluindo”, ressaltou.

A assessora da Secretaria Executiva de Atenção Especializada do Interior (SEA Interior), Carla Braga,explica que houve um trabalho de contato com os secretários municipais para incentivar a campanha. "Avançamos bastante nessas semanas. E começaram a chegar os dados das comunidades rurais e indígenas", disse.

De acordo com Carla Braga, o sistema (SI-PNI) ainda não contempla a totalidade do que realmente foi realizado por conta da demora na inserção das informações da equipe de vacinação que atuou em comunidades rurais e indígenas. "A dificuldade de inserirmos no sistema é o tempo que a equipe de vacinação leva para voltar com os dados das comunidades", relatou.

Números

O último boletim da FVS, divulgado na última segunda-feira (29), mostra que o número de casos e óbitos por Influenza A (H1N1) parou de subir. Ao todo, 120 casos de H1N1 foram registrados este ano no estado, com 34 óbitos. O último caso confirmado foi no dia 5 de abril e o último óbito registrado foi em 28 de março.

*Com informações da assessoria.

Leia Mais

Postos de saúde abertos neste sábado para vacinação contra gripe

Veja a importância da vacinação durante todas as fases da vida