Vídeo: 77% dos brasileiros arrisca a própria saúde ao se automedicar

Manaus - Ingerir medicação sem receita médica pode representar um grande risco à saúde. Uma pesquisa realizada pelo conselho federal de farmácia constatou que a automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros que fizeram uso de medicação nos últimos seis meses.



O estudo detectou um tipo diferente de automedicação, a partir de medicamentos prescritos. O paciente tem a receita, mas não usa o medicamento conforme orientado pelo médico, alterando as doses. Esse comportamento é comum principalmente entre os homens jovens, entre 16 e 24 anos, que alegaram que a doença já estaria controlada.

No dia 5 de maio é comemorado o dia nacional do uso racional de medicamentos. Uma data importante para reforçar o compromisso individual de cada um com a própria saúde.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

Leia mais:

