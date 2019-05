Cresce a procura por procedimentos estéticos de Harmonização Facial

A clínica conta com equipamentos sofisticados e com tecnologia de ponta | Foto: divulgação

Manaus - Nos últimos 5 anos, cresceu o número de pessoas que busca por procedimentos estéticos. Engana-se quem acredita que este dado se deve ao público feminino, que costuma dedicar mais tempo à beleza do corpo. A busca de homens pela estética perfeita quadruplicou no Brasil, passando de 72 mil para 276 mil ao ano, uma média de 31,5 procedimentos por hora. Em Manaus, o cenário não é diferente.

A Amazonas Beauty Clínica e SPA, situada na avenida Domingos Jorge Velho, número 477, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, é um dos estabelecimentos que percebeu esse crescimento na busca por procedimentos que suavizam as características do rosto.

Tecnologia de ponta



A clínica conta com equipamentos sofisticados e com tecnologia de ponta que garante resultados seguros e satisfatórios imediato e a médio prazo. No local você pode conferir o que há de mais moderno e inovador no ramo da beleza, não só ao que se refere ao rosto. Há também procedimentos e relaxamento para o corpo todo.

Alguns procedimentos tornaram-se os "queridinhos" para quem quer exibir curvas, um rosto harmônico sem plástica e uma pele perfeita. Entre os processos mais procurados pelos amazonenses está a Harmonização Facial - que é um conjunto de procedimentos estéticos, que tem como objetivo harmonizar esteticamente e funcionalmente as estruturas da face.

"Neste processo, ela pode englobar vários procedimentos como o Botox, a lipo enzimática da papada e o preenchimento facial. Este último é feito na região da mandíbula, do mento, do malar, região labial, no sulco nasogeniano e pode contar ainda com uma rinomodelação", diz a biomédica e tecnóloga em estética e cosmética, Larissa Oliveira de Souza Gomes, responsável pelos procedimentos estéticos na clínica.

Harmonização Facial

A harmonização facial traz um novo conceito e a procura explodiu após o sucesso do procedimento. Muitos artistas e pessoas conhecidas na mídia já recorreram ao tratamento, entre eles o humorista Carlinhos Maia. Prestes a se casar com o melhor amigo, o influenciador digital Lucas Guimarães, o alagoano decidiu compartilhar com os seus mais de 14 milhões de seguidores no Instagram os processos para mudar alguns aspectos no rosto que o incomodavam.

"Um novo rosto rs! Mudar seja lá como for, sempre será algo bom. Tô feliz e me achando ainda mais delicinha", disse Carlinhos em um dos stories.

A blogueira amazonense Giselle Araújo foi outra pessoa que se rendeu à harmonização facial. Assim como Carlinhos, ela compartilhou a experiência nas redes sociais e em menos de um mês, todas as mudanças já são perceptíveis. No antes e depois do procedimento, ela mostrou o rosto mais fino, os lábios mais evidenciados pela técnica e a pele aveludada e sem expressões marcadas ou manchas.

Entre os benefícios do procedimento estão: um rosto mais simétrico e equilibrado; reduz traços relacionados ao envelhecimento; renova regiões faciais com pele flácida e preenche regiões faciais com pouca gordura ou músculo. A profissional ressalta que a Harmonização Facial renova a autoconfiança e a autoestima de uma pessoa, já que o rosto é nosso principal cartão de visitas.

Arquear a sobrancelha e diminuir rugas são possíveis com o botox | Foto: divulgação

"Vale lembrar que não é plástica e sim tratamentos bem menos invasivos, que trazem resultados satisfatórios e muitas vezes imediatos. Os procedimentos estéticos para trazerem bons resultados precisam de uma junção de protocolos de primeira linha que somente boas clínicas oferecem. É importante que a pessoa faça uma pesquisa antes e procure um profissional capacitado. O interessado no procedimento deve passar por uma análise inicial e o profissional qualificado e com conhecimento vasto no setor utilizará os melhores produtos do mercado de estética", aponta a biomédica.



Conheça alguns dos procedimentos que compõem a harmonização facial:

1 - Toxina botulínica (botox) para rugas dinâmicas

Os benefícios do botox vão muito além da melhora das rugas. A toxina causa o relaxamento do músculo e pode ser usada para tratar enxaqueca, sorriso gengival e bruxismo. Ela atua de 7 a 14 dias após a aplicação e dura entre 3 a 6 meses.

2 - A lipo de papada

A lipo enzimática feita na região submentoniana (papada) é feita sem cortes, por meio de microinjeções no local onde se deseja ficar livre da indesejável papada. Esse procedimento quebra as células de gordura ao redor do pescoço, e elimina completamente a área conhecida como duplo queixo.

3 - Preenchimento labial

O procedimento é mais simples do que você imagina. O preenchimento é feito com ácido hialurônico e é prático e rápido. Com ele conseguimos aumentar o volume dos lábios e desenhar o contorno da boca, melhorando o arco do cupido.

4 - Preenchimento sulco nasogeniano

O sulco nasogeniano, também conhecido como bigode chinês, é uma alteração que surge por diversos fatores, entre eles: a contração do músculo ao redor boca, envelhecimento natural e a diminuição das fibras de sustentação da face. O tabagismo também tende a acelera o processo do envelhecimento.

Para resolver esse problema, o preenchimento é feito com ácido hialurônico, atenuando o aspecto do sulco. Quem faz o procedimento fica com um rosto harmônico e mais jovem.

5 - Rinomodelação

A Rinomodelação é um procedimento estético sem cirurgia no nariz. O objetivo é promover a lapidação da estrutura nasal com aplicação de ácido hialurônico, corrigindo as imperfeições e harmonizando o rosto.

Esse procedimento tem rápida recuperação e o resultado é imediato. Entretanto, o interessado deve passar por uma avaliação prévia antes do procedimento.

6 - Bioplastia do malar

O famoso top model look, preenchimento do malar: na maçã do rosto, é feito com ácido hialurônico para dar um efeito blush natural nas bochechas, além de rejuvenescer e melhorar o contorno da face. Ele é feito em clínicas especializadas e é procedimento minimamente invasivo, e o paciente pode manter sua rotina normalmente.

Dra Larissa Oliveira faz um estudo da região facial para verificar quais procedimentos podem ser feitos | Foto: divulgação

Saiba mais sobre a Beauty Clínica e SPA em Manaus:



A Amazonas Beauty Clínica e SPA possui um novo conceito na prestação de serviços na área de estética e da beleza. O espaço conta com equipamentos novos, modernos e de última geração, além de uma equipe especializada. O conjunto de investimentos traz resultados imediatos aos clientes mais exigentes.

A eficácia no tratamento estético em diversas partes do corpo, inclusive nos tratamentos de celulite, gordura localizada, tratamento de acidez de pele, linha de expressão, clareamento de mancha..s, massagem redutora, drenagem linfática facial e corporal, é garantida. Agende o seu procedimento agora pelos telefones: 99526-7901 e 99116-3599.

"Nossa clínica apresenta um diferencial nos tratamentos de harmonização facial, pois busca a naturalidade, sem exageros. Contamos com uma equipe multidisciplinar visando um tratamento completo que trata a pele desde a limpeza de pele, peeling elétrico, radiofrequência facial até a aplicação da toxina botulínica. Os procedimentos são feitos de acordo com as necessidades de cada cliente, com orientação nutricional para tratar de dentro para fora", salienta a biomédica, graduanda em saúde e estética, Larissa Oliveira.

