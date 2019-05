'Sorriso Gengival' pode ser corrigido com aplicação de botox

Manaus - Ficar com vergonha na hora de dar aquele sorriso não é nada bom. Isso acaba com a autoestima e você deixa de mostrar o que tem de mais poderoso: seus dentes. Um dos fatores para que essa timidez aconteça é o sorriso gengival. Um dos tratamentos eficazes para corrigir isso é a aplicação da toxina botulínica, procedimento conhecido popularmente como botox.

Entre os tratamentos propostos para a correção do sorriso gengival estão as plásticas nas gengivas, os aparelhos ortodônticos e as cirurgias ortognáticas, mas por serem procedimentos que demandam riscos consideráveis, maior custo e tempo, tornaram-se menos recomendados pelos profissionais.

Esses métodos são diferentes do botox - que é um método simples, rápido e efetivo para a correção desse problema.

A Toxina botulínica tipo A é conhecida pela maioria das pessoas por ser usada em tratamentos estéticos, como, por exemplo, para acabar com as rugas de expressão.



A odontóloga e proprietária do Instituto de Estética Integrada, Luciana Lucena, explica que a aplicação é feita no músculo superior dos lábios e o produto imobiliza-o. Assim, ao sorrir, o lábio do paciente se levantará até um certo nível, expondo uma pequena parte da gengiva. Isso contribui para uma melhora significativa do aspecto do sorriso.

Este procedimento não é permanente, e pode ser feito em intervalos de 4 a 6 meses.

"Assim, faz com que o paciente não consiga mais erguer tanto o lábio superior, diminuindo a quantidade de gengiva exposta ao sorrir", esclarece.

A exposição de até 3 mm de gengiva ao sorrir é considerado dentro do padrão estético, ultrapassando esse limite pode-se ter um excesso de gengiva, caracterizando o sorriso gengival.



Depoimento de quem melhorou o sorriso depois da técnica

Rebeca Mota fez aplicação da toxina em março deste ano | Foto: Arquivo Pessoal

A jornalista Rebeca Mota se incomodava muito com o sorriso, pois percebia que ao sorrir as pessoas olhavam para a boca dela.

“Eu sorria e automaticamente as pessoas olhavam para minha boca e isso me constrangia. E eu sou de uma família de sorrisos espontâneos, então esquecia de tapar a boca. Quando lembrava, eu sorria olhando para baixo e isso me incomodava. Eu tenho bastante medo de cirurgia, então por conta disso, optei por um procedimento menos invasivo e gostei muito do resultado”, diz.



Outras opções para corrigir o sorriso gengival

Uma opção é a cirurgia plástica gengival, nome dado às cirurgias reconstrutoras gengivais, de recobrimento de raízes expostas, de aumento de espessura no caso de gengivas finas.

Todos os cirurgiões-dentistas são aptos a fazerem esse tipo de cirurgia plástica gengival, mas o periodontista, especialista em gengivas, é o profissional odontólogo que se capacitou, estudou as técnicas, portanto o mais adequado para realização do procedimento com êxito.

Existem diversas técnicas de cirurgias plásticas gengivais, mas basicamente são cirurgias onde se descola suavemente a gengiva, sempre preservando as papilas ("triângulo" que fica entre os dentes), deslocando-a para cima, para baixo, para o lado, dependendo do objetivo da cirurgia, ou até mesmo tirando um pouco de tecido do palato ("céu da boca") e enxertando o tecido em outro lugar da gengiva para criar espessura ou volume.

A anestesia usada nos procedimentos de cirurgia plástica gengival é local infiltrativa, com carpules e tubetes anestésicos adequados ao paciente, suas particularidades, sua anamnese, exame clínico e história pregressa.

O pós-operatório depende muito da colaboração do paciente, mas em geral, leva de 15 a 20 dias para ter uma cicatrização.

Artistas que fizeram a correção no sorriso

