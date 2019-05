Gestantes de Manaus agora contam com 'Programa Nascer Bem' do Hapvida

A gestação é um período que precisa ser bem acompanhado pela mulher e profissionais de saúde para que mães e bebês permaneçam com saúde durante e após o parto. Acontece que muitos nascimentos são feitos por meio de cesarianas não indicadas, o que, por vezes, fazem com que os recém-nascidos tenham mais chances de desenvolverem doenças como asmas, diabetes, alergias e obesidade, segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS).

A partir das orientações da ANS e as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Hapvida lança, em Manaus, no próximo dia 8, o programa Nascer Bem, com acompanhamento exclusivo para gestantes da operadora.

Presente nas cidades de Recife (PE), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Belém (PA), o programa foi desenvolvido pelo Hapvida Saúde e chega a Manaus com o objetivo de acolher a gestante com maior qualidade e segurança durante toda a gestação e pós-parto, assegurando um nascimento seguro e saudável. O objetivo do programa é incentivar as mães a se sentirem seguras e acolhidas para o parto normal nos casos em que se pede esse procedimento.

Atualmente, são cerca de 16 mil mulheres atendidas pelo programa. Os números mostram o resultado de uma iniciativa que cresce a cada ano. Em Recife (PE), primeira cidade a receber o programa, em 2016, o número de partos normais na rede obteve uma evolução de 29% entre 2016 e 2018. Em Fortaleza (CE), em 2016, o número de partos normais na rede era de 1073, este número subiu para 2188, em 2018, uma evolução de 35%. Belém e Salvador obtiveram crescimento de partos normais de 42% e 39%, respectivamente.

De acordo com Anderson Nascimento, Superintendente da Rede Própria do Hapvida, um dos passos mais importantes para conseguir ter um parto normal sem problemas é ter todo o acompanhamento desde o início da gravidez. “Dessa forma, os médicos podem identificar e tratar algum fator que impeça o parto normal, como uma infecção ou alteração no desenvolvimento do bebê. O Hapvida tem como prioridade a saúde preventiva de seus clientes. O Programa Nascer Bem é uma solução diferenciada e moderna em gerenciamento de saúde”, disse.

Segundo Leonardo Aldigueri, Diretor Médico do Hapvida, o Nascer Bem tem uma preocupação em acolher a mãe não só durante a gestação, mas no pós-parto também. “Após o parto, o acompanhamento continua mediante o Programa de Atenção ao Recém-Nascido, com a equipe de puericultura. O objetivo é avaliar todos os bebês para identificar fatores de risco que comprometam o crescimento e desenvolvimento. Se algum fator que possa prejudicar a qualidade de vida do recém-nascido for identificado, ele passa a ser acompanhado pelo pediatra do programa até que o quadro seja estabilizado."

Acolhimento

Entre os diferenciais do projeto está a descentralização do atendimento por meio dos núcleos do Nascer Bem, com agendamentos de acordo com o endereço das beneficiárias grávidas, ofertando serviços de acolhimento coletivo, pré-natal de risco habitual, alto risco e curso para gestantes. Além disso, o Hapvida disponibiliza uma central de atendimento telefônico com operadores e enfermeiros treinados para cadastro e agendamento de consultas, gerenciamento de saúde e controle de adesão ao pré-natal e para responder os questionamentos das gestantes.

Além do atendimento especializado, a operadora conta com equipamentos diferenciados para que os bebês nasçam de forma segura. A bola suíça, por exemplo, ajuda a diminuir a dor lombar da gestante e com exercícios de rotação, ajuda a aumentar a dilatação durante o trabalho de parto. O banho morno contribui para o relaxamento da musculatura do abdômen e da lombar, permitindo uma redução das dores.

O Hapvida é engajado na melhoria de qualidade de vida de seus beneficiários e sempre atento a melhorar os índices de partos normais em todo o Brasil. A operadora de saúde também participa do Programa Parto Adequado, uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), do Hospital Israelita Albert Einstein e do Institute for Healthcare Improvement (IHI), com apoio do Ministério da Saúde, que tem o objetivo de promover o parto normal e orientar as gestantes para o parto adequado, reduzindo os riscos desnecessários para bebês e mães.

*Com informações da assessoria

