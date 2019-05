UBS's de Manaus iniciam cursos de como deixar de fumar na Zona Norte

Manaus - Usuários da Policlínica Doutor José Antônio da Silva, da Prefeitura de Manaus, localizada no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte, interessados em parar de fumar, estão tendo uma oportunidade de abandonar o vício com o acompanhamento de profissionais da rede municipal. O 12º grupo do ambulatório de tabagismo daquela unidade, formado por dez pessoas, iniciou na manhã desta quarta-feira (8), a primeira sessão do tratamento, que dura cerca de um ano.

As atividades incluem palestras, exames, terapias ocupacionais e acompanhamento com psicólogo, dentista e nutricionista. Havendo necessidade, é disponibilizada para eles a terapia medicamentosa, que inclui adesivo e nicotina e os encontros presenciais.

“A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza toda a estrutura e profissionais necessários a quem queira parar de fumar, basta que os interessados procurem as unidades onde há ambulatórios de tabagismo. Sabemos que com força de vontade e ajuda profissional, é possível largar esse vício que tanto mal causa à saúde”, informa o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Sálvio Belota, no Santa Etelvina, também deu início às atividades do ambulatório de tabagismo. “A gente faz esse acompanhamento durante quatro sessões estruturadas e mais duas de manutenção. É executado em rodas de conversa, onde a gente segue as cartilhas do Ministério da Saúde”, afirma Karen Nóbrega, enfermeira responsável pelo programa na UBS.

Durante a palestra inicial, os tabagistas dão depoimentos da sua convivência com o cigarro, falando sobre quando começaram a usar e o quanto querem deixar o vício de lado, para viver uma vida mais saudável.



O médico responsável pelo programa, Francelito Chaves, explica que o tabagismo é um processo de difícil desapego devido a nicotina. “Ela deixa o usuário dependente, mas seguindo o programa e tomando a medicação certa, o tabagista largará o cigarro em breve”, assegura.

A Semsa oferece um Disque-Saúde, disponibilizando informações de como parar de fumar, por meio do número 0800 280 8280. A prefeitura disponibiliza, também, outros ambulatórios de tratamento de fumantes distribuídos pela cidade, incluindo a zona rural. Os endereços podem ser acessados no site.

*Com informações da assessoria.



