Meia Maratona Sustentável tem desconto para grupos de corrida

Manaus - Os grupos de corrida que desejam participar da Meia Maratona Sustentável no dia 9 de junho, em Manaus, ganharam mais tempo para fazer sua inscrição com desconto. Os organizadores do evento esportivo decidiram manter o preço de segundo lote para esses grupos até 31 de maio, quando encerra o período de atendimento para quem quer se inscrever. Assim, o valor para os grupos que vão correr 6K continua de R$ 60, para 10K, R$ 75 e para 21K R$ 99.

Promovida pelo Centro de Ensino Técnico (Centec) em parceria com a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), a Meia Maratona Sustentável é alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente e vai reunir atletas amadores e profissionais para uma grande celebração à saúde e à preservação da natureza. O evento acontecerá a partir das 9h na ponte jornalista Phelipe Daou, que atravessa o rio Negro.

a Meia Maratona Sustentável é alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente | Foto: Divulgação/Ascom

As vendas estão sendo feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.tickteagora.com.br. A expectativa para a edição de 2019 é reunir 1, 5 mil pessoas.

Os kits da corrida são compostos por um número de peito, camiseta de poliamida, squeezer, viseira, sacola e outros brindes ofertados pelos patrocinadores da prova. Quem optar pelo Kit VIP terá ainda direito a uma pulseira que permite acesso a uma área exclusiva no dia do evento. A entrega dos kits da Meia Maratona Sustentável do Centec/Sejel acontecerá nos dias 6 e 7 de junho.



“Muitas empresas têm grupos de corridas em seus programas de saúde para colaboradores, então resolvemos incentivar a participação destes mantendo a inscrição com valor de segundo lote”, informa Driele Cazumba, coordenadora de marketing do Centec.

A corrida acontece no dia 9 de junho | Foto: Divulgação/Ascom

Podem participar da corrida pessoas de ambos os sexos, profissionais e amadoras, cadeirantes e portadoras de deficiência visual e auditiva. A premiação para as provas de 6KM e 10km será feita com troféu para 1º e 3 º colocação, de acordo com cada categoria. Já para os cincos primeiros colocados da prova de 21km, a premiação será feita em dinheiro. Todos os inscritos que completarem a prova receberão medalhas. O regulamento completo da Meia Maratona Sustentável está disponível no site www.centec-am.com.br



