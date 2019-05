Ansiedade: O mal do século exige cuidado e paciência

Ansiedade pode ser uma doença grave | Foto: Divulgação

Manaus - De acordo com a organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o país com o maior índice de ansiedade da América Latina. São 9,3% da população manifestando o quadro. As mulheres estão em maior número com 7,7%. Já os homens apresentam o índice de 3,6%.



“Primeiramente precisamos esclarecer que ansiedade, estresse e tristeza todo mundo tem, fazem parte dos ciclos da vida. Porém quando se extrapola, começa a comprometer as atividades cotidianas do indivíduo e, assim, ele começa a travar e evitar certos compromissos que antes eram feitos sem nenhum problema é um alerta que tem algo errado”, explica a psicóloga e instrutora de Mindfulness, Dilza Santos.

Segundo a profissional, a ansiedade é provocada por acontecimentos internos ou externos e depende de como a pessoa lida com situações de estresse, com as pressões diárias e de como estão suas reservas emocionais. Além disso, também deve-se levar em consideração a qualidade de vida.

“Podemos dizer que pessoas que tem uma vida extremamente agitada, não tem uma alimentação equilibrada, vive no automático tem uma predisposição a passar por episódios nesse contexto”, alerta.

Alguns sintomas são o aceleramento dos batimentos cardíacos, falta de ar, tremor e outros exemplificados a seguir:

Sintomas da ansiedade | Foto: Em Tempo/ Desirée Souza

Além desses, outros fatores podem acabar deixando o sujeito vulnerável e sem controle. Os sintomas podem facilmente serem confundidos com os de outras doenças, por isso, é necessário procurar ajuda médica para evitar diagnósticos errôneos. O tratamento com o psicólogo e psiquiatra, em alguns casos, requer o uso de medicação (esta, apenas receitada pelo profissional psiquiatra).



Dilza Santos é psicóloga e instrutora de Mindfulness. | Foto: Arquivo Pessoal

Ajuda familiar é essencial

A psicóloga chama atenção para o apoio familiar em pessoas nessas condições, visto que, ainda existe muito preconceito e julgamentos em relação aos transtornos mentais.

“É fundamental o apoio da família, acolhida, atenção e amorosidade com o a pessoa que passa por esse transtorno. A falta de empatia não contribui em nada a vida de quem passa por esse problema”, frisa Dilza Santos.

Para ajudar um familiar ou amigo, a profissional aconselha a pessoa a fazer uma escuta generosa, acolher a dor sem julgamentos e auxiliá-lo a procurar ajudar médica, incentivar na terapia e a seguir as orientações médicas e não interromper o tratamento.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Técnicas de meditação previnem doenças e aliviam o estresse