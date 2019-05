Botox antes dos 30? Claro que sim!

A toxina botulínica, vulgarizada como Botox, marca comercial, nada mais é que uma proteína neurotóxica produzida por uma bactéria, o Clostridium botulinum. Esta proteína intervém nas vias do impulso nervoso, inibindo os processos de contração muscular. Dessa forma, tem um potencial de relaxamento dos músculos, reduzindo a contração excessiva dos músculos injetados.

Não existe uma idade certa para se iniciar o tratamento com toxina botulínica. Essa deverá ser realizada assim que surgirem as primeiras rugas derivadas do movimento dos músculos da face, que poderão surgir entre os 25 – 30 anos.

As maiores vantagens em iniciar este tratamento o quanto antes é a prevenção da fibrose e do aprofundamento fisiológico das rugas, o que, no futuro, se tornará muito mais difícil de resolver apenas com a toxina botulínica, levando à necessidade do preenchimento destes sulcos, por exemplo com ácido hialurónico.

O tratamento mantém a sua ação durante cerca de 4 a 6 meses e, adicionalmente, possui um papel na redução da secreção sebácea, melhorando assim o aspeto superficial da pele. Esse período está condicionado e poderá ser reduzido com a prática de exercício físico intenso, o consumo de álcool ou de tabaco.

Do ponto de vista estético, a toxina botulínica é maioritariamente utilizada para atenuar as rugas derivadas do movimento dos músculos da face, as chamadas “rugas de expressão”. De uma forma geral, essas encontram-se no terço superior da face, na região frontal (as rugas da testa), na glabela (rugas derivadas de expressões de estar zangada ou irritada, conferindo rugas entre as sobrancelhas) ou na região periocular, os pés de galinha (por ter uma vida muito sorridente).

Outras zonas muito comuns a tratar são o código de barras, ao nível do músculo orbicular da boca e o pescoço, ao nível do músculo platisma, podendo também ser utilizada na correção do sorriso gengival.

No entanto, para além da sua função estética, a toxina botulínica tem um potencial incrível intervindo também no tratamento de patologias como as enxaquecas, o bruxismo, a hiperidrose – sudação excessiva, ou no tratamento de espasmos musculares persistentes. Assim, e dependendo do conhecimento do médico especializado, este tem em suas mãos o Santo Graal da Medicina Estética.

Não se deverá submeter a este tratamento durante a gravidez ou durante um processo infecioso (se tiver febre ou inflamação local dos tecidos) e este tratamento está contraindicado em indivíduos com alergia à toxina ou que possuam uma doença denominada Miastenia gravis – doença autoimune que provoca fraqueza muscular progressiva.

Lembre-se que a toxina botulínica é como se fosse um pincel muito sensível, mas extremamente poderoso, pelo que se aconselha ter prudência na sua utilização. O tratamento perfeito é aquele que utiliza a mínima dosagem necessária para atingir o efeito pretendido e isso só se consegue “passito a passito” e sempre com um follow-up de 15 dias após o tratamento.

Mais importante do que aplicar a toxina botulínica é conhecer a história clínica da paciente. Conhecer as suas vontades e gerir as suas expectativas está na base de qualquer tratamento na Medicina Estética. Pois cada paciente é único nos seus atributos individuais e conceção de beleza. E o encanto da Medicina Estética é precisamente esse, atingir a harmonia facial sem alterar as principais características da pessoa, aquilo que revela a sua própria essência e personalidade.

