Terapias alternativas levam pessoas à imersão na floresta em Manaus

Manaus- Mais uma vez, os adeptos de yoga, meditação e outras práticas de terapias alternativas terão a oportunidade de praticar e se aprofundar em técnicas de cura e auto conhecimento em um local totalmente em meio à natureza e propício à essas atividades. Trata-se da terceira edição do FlutuYoga Day, que vai acontecer no dia (16) de junho, no Quintal Flutuante, no bairro Tarumã, em Manaus.

Foco, energia e vitalidade

O evento vai contar pela primeira vez em Manaus com a presença de Rodrigo Vivas, que vai trazer ao público um conjunto de técnicas do método DeRose, que ajudam o praticante a desenvolver foco, energia e vitalidade necessárias para uma alta performance em todos os segmentos da sua vida, seja profissional, física e pessoal.

Além de um workshop com essas técnicas, Rodrigo vai fazer uma apresentação performática com posturas avançadas de equilíbrio no estilo característico do método DeRose e uma aula de yoga.

O DeRose trabalha técnicas respiratórias, corporais e de meditação. Muitos desses exercícios serão repassados aos participantes do evento, que vai durar um dia inteiro.

E mais atividades....

Além de Rodrigo, a 3ª Edição do FlutuYoga Day vai contar com prática de yoga com Yogui Guilherme Bento, que é o organizador do encontro e formado na Índia pela World Peace Yoga School e vivência de Constelação Familiar com Cibele Mazzo, que é formada em administração de empresas pela Faculdade Makenzie, em Reiki, Religare, Meditação Profunda com Rene Mey e constelação sistêmica. A técnica de Constelação Familiar ajuda na transformação de padrões de comportamento familiar ao longo das gerações.

Outra atividade será oficina de AcroYoga, com Camila Borges, que é Biotecnóloga pela UFAM, instrutora de Yoga por Ananda Marga Yoga School e Instituto Pequenos Yogis. Atua pelo seu projeto intitulado Florescer Yoga, ministrando aulas e atendimentos de Yoga, Acroyoga, e Thai Yoga Massagem.

Além disso, haverá algumas atrações extras com preços populares, massoterapia e terapias chinesas com Victor Pimentel, quiropraxia com Paulo Salazar e radiestesia e alinhamento de chakras com Daniel Trindade.

Equilíbrio

Segundo Guilherme Bento, a terceira edição foi planejada devido à intensa procura do público.

“As pessoas estão procurando cada vez mais opções de equilíbrio, bem-estar e segurança emocional. Essas atividades são ótimas seja para quem está iniciando essa busca ou para pessoas que já têm algum conhecimento das técnicas. Todos serão muito bem recebidos. Outro atrativo é o local, que tem uma energia muito forte da natureza e um rio maravilhoso para um banho verdadeiramente revigorante”, assegurou.

A jornalista Layana Rios participou da última edição e aprovou o conceito do evento.

“Para mim foi um dia muito relaxante, com a prática de yoga e também tive a possibilidade de conhecer outras terapias, como o Reiki e as danças circulares. Tudo isso com um excelente banho de rio sempre à disposição e comida vegana de primeira qualidade. Super recomendo para quem quer aliar o lazer de estar em um flutuante com o cuidado com o seu eu interior”, afirmou.

Quem é Rodrigo Vivas

Rodrigo ministra aulas particulares e em grupo na escola do DeROSE Joinville e também em empresas e academias, além de treinamentos especializados para atletas. Tornou-se Instrutor do DeRose Method em 2004 e Bacharel em Turismo e Hotelaria pela UNIVALI em 2007. Ele também é demonstrador de coreografias em nível profissional, treinador de coreografias e ainda integra a organização do DeROSE Festival Florianópolis.



*Com informações da assessoria

