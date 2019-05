Medo de voar? Saiba vencer a aerofobia para curtir a viagem dos sonhos

Manaus - Você sabe o que é a aerofobia? Esse é o nome dado ao medo que algumas pessoas têm de voar de avião. De acordo com uma pesquisa do IBOPE, 42% da população brasileira tem medo de voar. Esta fobia pode afetar homens, mulheres, crianças e adolescentes.

Segundo especialistas, quem possui a aerofobia costuma não dormir na noite anterior à viagem, perde o apetite e pode apresentar tontura e taquicardia.

“O medo de voar realmente pode interferir na vida da pessoa, principalmente quando a profissão exige deslocamentos constantes. Para evitar constrangimentos e riscos à saúde, o ideal é procurar tratamento”, diz Fernanda Queiroz, psicóloga e cofundadora da VOE Psicologia.

De acordo com pesquisas mais atuais feitas pela revista Condé Nast Traveller, a chance de morrer em um acidente aéreo é de uma em oito milhões. Ou seja, é mais fácil perder a vida em um acidente de carro, do que em uma queda de avião. Porém, na maioria das vezes, o medo do desconhecido foge à racionalidade.

Para a doutora em psicologia, Viviane Verdu Rico, a fobia é mais paralisante que o medo.

“O medo não impede de agir, ou fazer coisas do cotidiano, já a fobia é incapacitante. A reação emocional é muito intensa, então o indivíduo passa a evitar situações em que aquilo possa acontecer. A aerofobia tem níveis. Existem pessoas que têm crises apenas ao se imaginar entrando num avião. Outras não conseguem passar do portão de embarque, além daquelas que só conseguem viajar com o auxílio de medicação” explica.

A fobia de aviões pode também vir acompanhada de outras, como claustrofobia e acrofobia, que é o medo de altura. Segundo a professora, elas podem surgir em qualquer momento da vida, associadas a algum evento traumático ou não.

“Algumas pessoas não conseguem identificar o que desencadeou a fobia. Muitas vezes não foi algo que ocorreu com ela, pode ter sido com uma pessoa próxima”.

8 dicas para superar o medo de voar

O buscador de voos e diárias em hotéis Momondo elaborou dicas para ajudar a lidar com este medo, com o apoio da psicóloga Andréa Xavier. Confira:



1 - Planejar-se é importante

Os primeiros passos para lidar com o medo de voar começam já no planejamento da viagem. É neste momento em que o passageiro escolhe o seu voo, e se prepara para a experiência.

Em ferramentas de busca, por exemplo, é possível buscar apenas voos diretos (se disponíveis para aquela rota), e obter informações sobre o tempo do percurso entre a cidade de origem e a cidade de destino. O viajante pode, assim, escolher voos mais curtos ou com menos escalas, se assim preferir.

2 - Pense positivo

À medida que a viagem se aproxima, pense no prazer que ela proporcionará. “Evite pensamentos derrotistas. Quanto mais pensar nos benefícios da viagem, mais você terá sensações agradáveis”, recomenda a psicóloga Andréa Xavier.

Práticas meditativas também podem trazer benefícios ao estado emocional do viajante, e devem começar dias antes da viagem.

3 - Evite preocupações desnecessárias

Faça a mala com antecedência. Selecione os documentos importantes para a viagem e certifique-se de que estão com você antes de sair de casa. Chegue no aeroporto no tempo recomendado pela companhia aérea. Essas medidas simples evitam preocupações desnecessárias que podem gerar ansiedade no dia do voo.

4 - Distraia-se

Leve livros para o voo, músicas, ou utilize o serviço de entretenimento de bordo das companhias aéreas. “O importante é manter a mente ocupada, evitando assim a invasão de pensamentos disfuncionais”, afirma Andréa.

No entanto, para quem tem medo de voar, olhar na janela não é uma distração recomendada. “Se tiver opção de escolha do lugar, dê preferência ao corredor, olhar pela janela faz você lembrar que está no ar”.

5 - Leveza é uma ideia a ser seguida

Para evitar desconforto durante a viagem, vista roupas e calçados confortáveis. Antes e durante o voo, adote uma alimentação leve e evite bebidas estimulantes, como bebidas alcoólicas ou café. Chás de camomila, melissa, ou suco de maracujá são mais recomendados.

6 - Você não está sozinho

Lembre-se que a tripulação está trabalhando para te ajudar. Fazer perguntas sobre o voo aos comissários e comentar com eles sobre o seu medo pode fazer com que você se sinta mais seguro.

7 - Se necessário, busque ajuda profissional

Às vezes, precisamos de ajuda para superar nossos medos. A aerofobia pode estar relacionada com outras fobias: como a claustrofobia (medo de lugares fechados) ou a acrofobia (medo de altura). Em todo caso, o viajante pode procurar uma ajuda profissional quando não consegue lidar com o seu medo sozinho.

“Um psicodiagnóstico bem feito é fundamental para o tratamento da aerofobia. Somente assim será possível indicar o melhor tratamento, que pode incluir medicamentos ou não. Muitas vezes, somente a psicoterapia já surte efeito, caso contrário o psicólogo poderá indicar um psiquiatra para a intervenção de tratamento medicamentoso”.

8 - Comemore

Realizou uma viagem, enfrentando o seu medo de avião? Comemore! Quanto mais você associar este hábito a boas emoções, melhores serão as suas viagens futuras!

