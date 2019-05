O que fazer em caso de convulsão em criança? Confira dicas

Especialistas alertam que pais devem manter a calma em casos de convulsão infantil | Foto: Divulgação

Manaus – Nenhuma mãe espera que seu filho repentinamente tenha uma crise de convulsão. Na hora do desespero, muitas mães recorrem a métodos que podem acabar prejudicando a saúde dos pequenos. Especialistas alertam que os pais devem manter a acalmar e tentar proteger a criança para que ela não se machuque.



Convulsões são perturbações periódicas da atividade elétrica do cérebro, que resultam na contração muscular involuntária de parte ou de todo o corpo. Os sinais e sintomas variam de acordo com tipo de convulsão e a região do cérebro envolvida.

Alguns tipos de convulsões acometem somente as crianças. É o caso da convulsão febril, a mais comum entre as crianças de até cinco anos de idade. Além da febril, outros tipos podem ocorrer em crianças como a crise de ausência, crise focal, crise generalizada e a crise atônica.

O médico neuropediatra Francisco Tussolini alerta que pais devem tomar algumas medidas importantes para que seu filho não se machuque durante uma convulsão. Segundo especialista, todos os tipos de crises devem ser investigados com um neuropediatra.

“A primeira coisa a ser feita é manter a calma e colocar a criança em uma situação de segurança. Além disso, não se deve fazer massagem cardíaca, chacoalhar ou colocar alguma coisa na boca da criança. Caso ela esteja salivando, é importante virar a cabeça de lado para que a saliva escorra e não impeça a respiração”, afirma o médico.

Convulsão pode causar lesões cerebrais?

O especialista afirma ainda que dificilmente uma crise convulsiva pode causar lesões no cérebro ou causar problemas duradouros.

“As crises convulsivas em crianças duram entre três e cinco minutos, dificilmente elas causam lesões cerebrais. Mas a partir de 30 minutos, há um risco. O ideal é que as mães filmem a crise para mostrar para o médico. Depois que a crise tiver terminado, ela deve levar a pessoa para o pronto-socorro”, comenta.

Minutos de pavor

A nutricionista Elizangela Mota, de 44 anos, conta que estava com a mãe quando sua filha, na época com 4 anos, teve uma convulsão febril. Minutos de desespero tomaram conta da mãe que ficou sem saber como agir.

"Aos quatro anos de idade, a minha filha teve uma infeção intestinal que causou uma forte febre e, consequentemente, a convulsão. Ela ficou com os olhos revirados e os lábios roxos. Minha mãe prendeu em seus braços para que ela não se contorcesse, mas percebi que não estava resolvendo. Então coloquei no carro e levei ao pronto-socorro desesperadamente. E lá foi feita a medicação necessária. Foram momentos de pânico e medo. Se eu não tivesse imediatamente levado a Rebeca ao hospital poderia ter acontecido algo pior na vida" comenta.

O médico Francisco Tussolini comenta que reações involuntárias, como tentar abrir a boca da criança para tentar desenrolar a língua, podem acabar machucando a mão da mãe ou pai.

"Ninguém engasga com a própria língua. Se você tentar colocar os dedos dentro da boca dela, poderá se machucar. O certo é não introduzir nada da boca da criança e não lhe dar nada para beber", afirma o neuropediatra.

