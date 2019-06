Tatuador redesenha gratuitamente aréolas de mulheres após o câncer

A iniciativa foi motivada pela história da própria avó de Yurgan Barret | Foto: Divulgação

Eleito um dos top 10 tatuadores do Rio de Janeiro, Yurgan Barret decidiu disponibilizar sua arte para uma causa nobre: ajudar mulheres que venceram câncer de mama a superarem suas marcas. Desta vez, o projeto social “Y Rosa”, no qual pacientes mastectomizadas e que desejam redesenhar suas aréolas são atendidas gratuitamente, acontecerá em Florianópolis, Santa Catarina, nos dias 17 e 18 de julho. O evento conta com a colaboração do salão de beleza Souls Beauty.

A iniciativa foi motivada pela história da própria avó, vítima de câncer de mama, além da vontade de querer resgatar a autoestima de mulheres que sofrem da mesma doença.

“Acredito que nossa pele conta nossa história. Aprendi que há histórias que queremos contar, mas algumas queremos ressignificar, superar ou deixar para trás”, diz o tatuador.

O método é o mesmo da tatuagem artística e busca fazer um desenho realista da aréola, sendo indicado para mulheres que já fizeram a reconstrução da mama e possuem autorização médica para tatuar a área.

O "Y Rosa" está na 3ª edição e pela primeira vez acontece no Sul do Brasil. As outras duas aconteceram no Rio de Janeiro. As vagas são limitadas e informações podem ser obtidas pelo Instagram do tatuador: @yurganbarret.

“O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres depois do de pele não melanoma. Sinto que precisamos de alguma forma ajudar essas mulheres a retomarem sua autoconfiança", diz Yurgan.

