Vídeo: alerta! Uma a cada dez pessoas possuem pedra nos rins

Manaus - O alerta dos especialistas é que no Brasil, uma em cada dez pessoas tem pedra nos rins. Nesse período do ano, com o forte calor, é preciso beber bastante água para não correr o risco de adquirir uma doença que atinge dez por cento da população brasileira.

Causas

A doença também está associada a obesidade, mas também existem outros problemas que implicam na formação das pedras. Há fatores genéticos que contribuem com a doença, como também a automedicação e uso de drogas.



Alguns hábitos alimentares podem piorar a situação, entre eles está a ingestão de alimentos com muito sal, comer carne em excesso, ingerir poucas frutas e verduras, e beber pouca água.

Soluções

Segundo especialistas, beber bastante água é essencial para evitar este problema. Muitas das pessoas diagnosticadas com pedra nos rins conseguem expelir após o tratamento, mas há casos em que é necessária a intervenção cirúrgica. Para quem tem pedras nos rins, a retirada delas não é invasiva.

Assista a reportagem | Autor: Tarcísio Layme/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira