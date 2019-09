8 curiosidades sobre a pupunha que você não sabia

Pupunha | Foto: Divulgação

Manaus - A pupunha é um fruto da Amazônia derivada de uma palmeira. É um alimento muito apreciado pelo povos da Amazônia, consumido na forma cozida. Veja o porquê:

. Preferida dos Incas: Curiosamente, a pupunha era um dos alimentos preferidos do povo inca. Por ser bastante abundante e nutritiva, o fruto era considerado um dos mais importantes para a sobrevivência das tribos.

. Invasores malvados: Segundo relatos, com a chegada dos espanhóis ao Continente Americano, lá pelo século XVI, uma das estratégias para subjugar os povos indígenas era justamente destruir as palmeiras dessa fruta, prejudicando sua alimentação.

. Rica em vitamina A: Esse pequeno fruto colorido, que varia do amarelo para o vermelho, contém alta concentração de carotenoides , substâncias ricas em vitamina A, com propriedades antioxidantes e benéficas para a visão e para a pele.



. Combate a fome: Carnudos, farinhentos e oleosos, são alimentos extremamente versáteis, nutritivos e calóricos, garantindo o sustento de milhares de famílias pobres da Amazônia.

. Cozida e com café: Costumam ser cozidos, apenas com água e sal e consumidos no café da manhã e nos lanches da tarde, substituindo o pão, mas também podem servir na produção de sucos, mousses, sorvetes, óleos e farinhas, que podem ser usadas no preparo de pães e bolos.

. Madeira da boa: Além dos frutos deliciosos e do palmito, a planta ainda oferece uma madeira de ótima qualidade. O material lenhoso, de alta densidade e rigidez é excelente para a produção de móveis e artigos de decoração, apresentando uma superfície bastante lisa e resistente.

. Coquinho: Após fervida a pupunha, dentro do seu caroço, é encontrado um coquinho (coco em miniatura, que na verdade é a semente do vegetal), que dizem provocar diarreia, mas são bastante apreciados.

. Emburrece nada: para evitar que crianças comessem este coquinho, os adultos de antigamente informavam ( muitas inclusive acreditando ser verdade o que foi repassado a eles) que ele "emburrece" quem se alimentasse deles.

