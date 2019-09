Aplicativo em Manaus oferece exames e consultas a preços populares

Manaus - Os manauaras que não têm condições de pagar um plano de saúde, agora podem contar com uma ajudinha a mais para cuidar de si. O aplicativo Saves Consultas oferece a possibilidade de agendar consultas e exames a preços populares na capital amazonense, com valores de até 70% mais baratos do que agendamento direto com as clínicas e profissionais cadastrados.



A plataforma foi lançada em maio deste ano com o diferencial de não apenas agendar consultas a partir de R$ 42, mas também exames médicos e laboratoriais, como endoscopia, cardiologia, tomografia e ressonância magnética . Esses dois últimos exames podem ser parcelados em até em dez vezes.

Agendar fora do horário comercial e nos fim de semana e a qualquer hora do dia, ter na palma da mão toda a agenda do médico com os dias e horários que o mesmo atende, informações como Conselho Regional de Medicina (CRM) e Registro de Qualificação de Especialista (RQE) são algumas facilidades que o aplicativo propõe.

O Saves Consulta disponibiliza também a localização da clínica, histórico de consultas, exames agendados e lembrete dos agendamentos para que o usuário não esqueça o compromisso com sua saúde. O sistema é integrado com diversos convênios, portanto quem tem plano de saúde também pode usá-lo.

O aplicativo, disponível apenas para o sistema Android, foi idealizado pelo analista de planejamento Luiz Bicharra e desenvolvido por ex-alunos do curso de engenharia de software do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) - Itacoatiara, Cristian Reis e Cristian Bacry.

Saúde com valor acessível

“A plataforma surge diante da dificuldade que as pessoas têm na hora de encontrar um profissional da saúde e exames de alta complexidade com baixo custo, visto que no Amazonas mais de 75% não tem plano de saúde e dependem do SUS para ir ao médico. Com o Saves é possível ir ao médico para fazer aquelas consultas de rotina que muitas vezes as pessoas não fazem pela demora que é ser atendido pelo SUS e na maioria dos casos não têm como pagar por uma consulta particular”, diz o idealizador, Luiz Bicharra.

Cadastro

O usuário não paga para se cadastrar na plataforma. Basta baixar o aplicativo e oferecer informações como nome completo, e-mail e telefone.