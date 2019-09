Dermatologista Ilner Souza fala sobre tratamentos estéticos

Ilner souza é dermatologista em Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - O Médico dermatologista Ilner Souza, proprietário da Clínica Da Pelle, em Manaus, em entrevista ao Portal EM TEMPO, destaca as inovações e tendências da área dermatológica. Veja a entrevista:

EM TEMPO: O senhor escolheu a área dermatológica. Essa escolha foi influenciada pelas características amazônicas onde há muitas doenças tropicais?

Dr Ilner Souza: A especialidade inicialmente foi escolhida porque queria saber mais sobre as doenças tropicais que atingem a pele, tais como a Hanseniase e a Leshimaniose e que são comuns na nossa região. Com o amadurecimento profissional e a evolução da dermatologia, passei a me dedicar principalmente a área do rejuvenescimento e embelezamento da pele. Utilizo principalmente os laser e tecnologias afins associados aos injetáveis como a toxina botulínica, o Ácido Hialurônico e os bioestimuladores.

EM TEMPO: Como o Sr enxerga o mercado de estética e harmonização facial atualmente?

Dr Ilner Souza: O mercado vem crescendo de forma exponencial com surgimento de novidades, tanto nas tecnologias utilizadas nos injetáveis e nas suas diversas técnicas e estratégias. Cabe ao profissional titulado e qualificado saber escolher o que é mais adequado, seguro e personalizado para o seu paciente. Precisamos evitar resultados caricatos que possam desvalorizar as técnicas utilizadas. Além disso, o item segurança deve ser primordial. Profissionais inexperientes ou não adequadamente preparados podem colocar em risco inclusive a vida do paciente.

Médico Ilner Souza | Foto: Divulgação

EM TEMPO: Qual a sua opinião sobre o profissionais de outras áreas, como odontólogos, por exemplo, que trabalham com estética facial, com uso de Botox e preenchimento?

Dr Ilner Souza: Sobre profissionais não médicos estarem aptos a prática de injetáveis, acredito que cabe a cada injetor (médico ou não) a obrigação de estar preparado não só para execução de procedimentos triviais, como também para lidar com as dificuldades inerentes às técnicas, suas variáveis, suas complicações, inclusive quando houver situações de emergências e que são conhecidas e dominadas por profissionais formados em Medicina. Cabe ao profissional que executa e a clientela avaliar e fazer suas próprias escolhas.

EM TEMPO: Qual o diferencial específico da de sua Clínica, que sabemos ter uma grande estrutura?

Dr Ilner Souza: As clinicas que dispõem de estrutura e tecnologias mais modernas e completas possibilitam mais segurança, modernidade e conforto à clientela. Profissionais treinados desde o atendimento ao telefone, equipe de serviços gerais, recepção, financeiro, equipe de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e médicos devem atuar de forma integrada. Cada um tem seu papel e importância fundamental no atendimento. A falha de qualquer colaborador no atendimento pode trazer insatisfação e prejuízos de diversas ordens ao paciente e ao resultado final do trabalho da equipe. Buscamos realizar sonhos e trazer satisfação e encanto a quem nos der a honra de nos visitar.

EM TEMPO: Sabe-se que o sol causa efeitos devastadores na vida das pessoas. Qual a recomendação para quem vive na nossa região, que é muito ensolarada?

Dr. Ilner Souza: O Sol é um dos grandes vilões no envelhecimento e no desencadeamento do Câncer da pele. É Indispensável a pratica diária do uso do filtro solar, não só na face, mas em todas as áreas de exposição da pele, não esquecendo, pescoço, orelhas, colo, braços, antebraços, mãos, pernas e pés, que geralmente são negligenciados. Pessoas que permanecem em locais fechados, precisam repassar pelo menos duas vezes ao dia. Pessoas expostas à luz solar, pelo menos três.

EM TEMPO: O que a dermatologia pode oferecer aos jovens em termos estéticos?

Dr Ilner Souza: Os jovens procuram o dermatologista principalmente para tratar acne e suas cicatrizes, estrias, gordura localizada e flacidez. Ha um forte tendência a busca de embelezamento e aperfeiçoamento de seus traços com as técnicas de MD Codes, Delta lifting e lasers para clareamento de manchas na face, nas axilas, virilhas e região genital. O embelezamento também envolve a área genital onde podemos através de preenchedores, deixar a genitália mais bonita. Existem também técnicas que podem dispor de recursos que permitem aumentar o prazer e que podem ser executados pela equipe da dermatologia.

EM TEMPO: E notório que os homens procuram cada vez mais a harmonização facial. O que a clínica oferece ao público masculino?

Dr. Ilner Souza: Há um crescimento do atendimento de paciente do sexo masculino. Hoje representa 30% da nossa clientela. A boa aparência e os aspecto saudável e jovial são necessidades essenciais para o homem de hoje. E os preconceitos caíram. É "démodé" o homem que não se cuida e que se prende aos hábitos grosseiros ou se deixa ficar com aparência envelhecida e descuidada. Afeta seu desempenho e sucesso profissional e pessoal.

Texto: Paulo Sachs

Clínica Dr Ilner Souza

Rua Maceió, 467 - Quadra 70 - Veiralves

Bairro Nossa Senhora das Graças

Manaus - Amazonas

CEP: 69057-010

(92) 3198-3838





Leia também:

Cresce a procura por procedimentos estéticos de harmonização facial

Veja tendências para unhas e arrase com mãos lindas no verão

É possível estar elegante e na moda no verão amazônico - Veja as dicas de Ana Cláudia