Vídeo: ônibus do outubro rosa faz mobilização contra câncer em Manaus

Manaus- A linha 640 da empresa Eucatur foi a escolhida para realizar a primeira viagem na mobilização contra o câncer de mama, que faz parte da campanha outubro rosa em Manaus.

O ônibus saiu do terminal de embarque e desembarque localizado no bairro Jorge Teixeira (T4), zona leste de Manaus. A primeira viagem foi conduzida por Carla, motorista de ônibus há 12 anos. Os passageiros foram recebidos por uma equipe que distribuiu um material especial com informações sobre o câncer.

Homenagem

Joelma é uma das três colaboradoras homenageadas neste outubro rosa pela empresa, ela foi diagnosticada com câncer do colo de útero em 2016 e venceu a doença.

A ação faz parte do Movimento Mundial Outubro Rosa, uma campanha feita para conscientizar e orientar sobre a importância da prevenção do câncer de mana e de colo de útero.

